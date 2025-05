Carlos Martínez tiende la mano para aprobar presupuestos o apela a elecciones ante la "inacción" de la Junta

En un encuentro con alcaldes y concejales socialistas en la sede del PSOE de Palencia, junto a la secretaria general del PSOE palentino, Miriam Andrés, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, lanzó un mensaje claro al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “O se aprueban presupuestos que activen la comunidad, o se convocan elecciones”. Martínez, en su tercera visita a la provincia, subrayó la disposición del PSOE a buscar consensos, pero también su preparación para una contienda electoral si no hay avances.

Martínez fue contundente al destacar la urgencia de unos nuevos presupuestos autonómicos para abordar los problemas estructurales de Castilla y León. “El PSOE está con la mano tendida para buscar el consenso sobre los presupuestos, pero si Mañueco no quiere oír hablar de avances, tendremos que hablar de periodo electoral”, afirmó, al mismo tiempo que criticó que el presidente utilice “excusas” como el futuro “concilio” para evitar decisiones clave, insistiendo en que “no vale quedarse sin hablar ni de una cosa ni de la otra”.

El líder socialista aseguró que, de convocarse elecciones mañana, el PSOE estaría “absolutamente preparado” con un proyecto político consolidado que abarca las nueve provincias y que prioriza la territorialidad y la comarcalización. “Tenemos un equipo asentado en la palanca municipal y estamos en plena disposición para la contienda electoral”, señaló, destacando la fortaleza de su estrategia basada en escuchar a los territorios.

Martínez enfatizó que el encuentro en Palencia forma parte de un proceso de escucha activa con los alcaldes y portavoces socialistas, quienes “conocen de primera mano los problemas del día a día y las necesidades de sus vecinos”. “Son ellos quienes sufren la realidad del territorio y quienes deben liderar el cambio necesario en Castilla y León”, afirmó.

El secretario general denunció que la comunidad enfrenta problemas compartidos en sus nueve provincias, que “a veces parecen nueve islas” pero padecen idénticas carencias. Entre ellas, destacó la despoblación, que afecta a los 2.248 municipios de la región, y la falta de servicios básicos. “El modelo centrado en las capitales de provincia no es válido cuando tenemos una sangría poblacional”, afirmó, abogando por una “territorialización” de las políticas públicas frente al enfoque sectorial actual.

Asimismo, Martínez cargó contra la “inacción y soberbia” de la Junta, citando ejemplos como el retraso de más de 15 años en la modernización del hospital de Palencia, similar al de Soria, o la ausencia de servicios como radioterapia, que “lastra derechos básicos”. También mostró su solidaridad con los padres y madres de La Bañeza, que reclaman un servicio de pediatría, criticando al consejero de Sanidad por “negar las evidencias” y asumir mal las críticas. “Decir que no se puede criticar por criticar es una frase lapidaria que le perseguirá”, sentenció.

“Castilla y León no es el cortijo particular de nadie, es una comunidad de la ciudadanía”, afirmó Martínez, acusando al Gobierno autonómico de gestionar con arrogancia y de no reconocer la gravedad de los problemas estructurales.

El líder del PSOE defendió un proyecto político basado en la comarcalización para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente de dónde vivan los ciudadanos. Propuso estrategias específicas para sectores clave como la automoción y la industria agroalimentaria, así como un mejor aprovechamiento de los 800.000 millones de euros de fondos europeos destinados a políticas de seguridad. “Esta comunidad sigue en desequilibrio con el resto de territorios, y necesitamos activarla ya”, subrayó.

Martínez insistió en que el PSOE trabaja en un modelo que priorice los derechos básicos de la ciudadanía y que combata la “eternización” de problemas como la despoblación o la falta de servicios. “Estamos construyendo un proyecto sólido, con una visión clara de territorialidad, y nuestros alcaldes y concejales son la clave para llevarlo a cabo”, concluyó.