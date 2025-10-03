Carmen Linares al recibir el título de Hija Adoptiva de Ávila: "Me siento de aquí"

La cantaora Carmen Pacheco Rodríguez (Linares (Jaén), 1951), conocida artísticamente como Carmen Linares, ha recibido este viernes el título de Hija Adoptiva de Ávila, ciudad a la que está estrechamente vinculada personal y familiarmente tras vivir en ella entre los 12 y los 17 años.

"Me siento de aquí", ha dicho a los periodistas, antes de protagonizar un acto en el Centro de Congresos y Exposiciones "Lienzo Norte", con la asistencia de unas 500 personas, que han disfrutado posteriormente de un pequeño concierto ofrecido por la artista, junto a sus hijos Eduardo y Lucía, además del chelista Dani Acebes.

Casada con el periodista y flamencólogo abulense Miguel Espín, la artista ha destacado, en declaraciones a los periodistas, su vinculación a la tierra en la que dio sus primeros pasos artísticos y a la que sigue vinculada desde que llegó siguiendo los pasos de sus padres.

En este sentido, ha dicho querer "mucho" a esa ciudad en la que está su "corazón" desde que entre 1962 y 1968 pasó una parte de su vida, actuando en la antigua Radio Gredos, donde ganó su primer premio, acompañada por su padre, Antonio Pacheco, según ha recordado con cariño la artista jienense.

En Ávila ha reconocido que vio la nieve "por primera vez", al tiempo que ha destacado los lazos personales y familiares que le siguen uniendo a esta ciudad en la que dio sus primeros pasos a través de la peña flamenca "Antonio Chacón".

Por ello, ha rememorado la "afición" flamenca que existía en esa tierra a la que, desde su juventud, según ha apuntado el alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que le ha impuesto la medalla que le acredita como Hija Adoptiva de la capital.

Este reconocimiento se ha producido, en un emotivo acto, casi un año después de que la Diputación abulense le otorgara también el II Premio de las Artes "Florencio Galindo".

Al tomar la palabra, Carmen Linares ha destacado, con emoción, que su estancia en Ávila coincidió con una etapa "importante" de su vida, cantando por segunda vez en público en la antigua emisora de Radio Gredos, tras haberlo hecho antes en su localidad natal de Linares.

"Soy de Ávila y pertenezco a Ávila con el corazón, pero que se haga de manera oficial en este acto, me hace mucha ilusión y agradecimiento", ha reconocido la cantaora jienense, durante un discurso en el que ha relatado anécdotas familiares y personales de su época en la capital abulense.

"Disfruté mucho de mi adolescencia aquí", ha comentado, al tiempo que ha recordado su etapa de "guateques", antes de subrayar la "suerte" que tuvo por haber conocido en Ávila a su marido Miguel, que le introdujo en una "familia extraordinaria" en la que entró cuando se casaron.

También ha rememorado su vinculación a la peña flamenca "Antonio Chacón" y sus actuaciones en esta ciudad que ha calificado como su "hogar", porque en esta tierra "tan noble y sincera" tiene a parte de su familia y amigos.

"Me siento de aquí con todo mi corazón", ha señalado Carmen Pacheco Rodríguez, quien ha concluido su intervención, entre aplausos, gritando: "¡Viva Ávila!".

De esta manera, el Consistorio de la capital ha reconocido la "excepcional" carrera artística de Carmen Linares, así como su contribución al flamenco y su relación con la ciudad de Ávila.

Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022, junto con María Pagés, Carmen Linares dio sus primeros pasos en el mundo de la música en la Peña Flamenca "Antonio Chacón", junto al cantaor abulense Antonio Soto.

Linares, que también cuenta con la Medalla de Plata de la Junta de Andalucía y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, dio sus primeros conciertos, con 14 años, en Ávila, donde conoció a su marido.