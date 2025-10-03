"Vallaqueso" abre sus puertas mostrando el potencial gastronómico de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado hoy el V Encuentro de Queserías de Valladolid ‘Vallaqueso’, que se va a celebrar en el Espacio La Granja del 3 al 5 de este mes de octubre. Como principal novedad, la feria contará con un gastrobús de dos plantas que servirá de escaparate y espacio de degustación para quesos, vinos y dulces de la provincia.

En esta ocasión será 20 empresas de la marca Alimentos de Valladolid las que participen en Vallaqueso, ya que a las queserías participantes se unen productos que pueden armonizar con el queso, como los frutos secos, fruta o la cerveza artesana. Además de contar con la presencia del Museo del Pan de Mayorga donde se podrá adquirir un pan único.

Hay que recordar que estamos ante un producto importantísimo en la provincia, con amplias oportunidades de crecimiento, y que atraviesa un periodo decisivo por la mezcla de tradición y tecnología que está aportando la incorporación de los jóvenes al sector que está provocando una revolución que algunos ya comparan a la que hace años vivió el mundo del vino.

Durante esta Feria se podrán ver y degustar todo tipo de quesos, los clásicos curados, semicurados, viejos o añejos, y también podrás descubrir nuevos sabores y texturas en forma de pastas blandas, quesos fundidos, quesos azules o cremas de quesos.

Este año la programación incluye actividades para todo tipo de paladares, que serán celebradas dentro del Edificio Q-BO. La entrada será gratuita y para todos los públicos. Las actividades, por su

parte, requieren la adquisición de entrada en www.valladolidentradas.es.

Como novedad, del 3 al 5 de octubre, Vallaqueso contará con un autobús inglés de dos plantas adaptado como food truck. Este vehículo, preparado además para acoger actos, reuniones, catas y presentaciones de productos, servirá de complemento a la celebración de la feria.

El Gastrobús de Alimentos de Valladolid dispondrá de un servicio de bar a cargo del Restaurante Karibú, que ofrecerá tapas de quesos y vinos de la provincia, y de “La Francesa”, pastelería especializada en macarons de queso (tercer premio al mejor dulce de la provincia).