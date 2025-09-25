Castilla y León desplaza a 22 socorristas para los Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS) se desplaza del 26 al 28 de septiembre a los Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo por Comunidades Autónomas con un equipo formado por 22 deportistas: 12 en categoría absoluta y 10 en cadete. La competición nacional reunirá a diez selecciones autonómicas y se disputará en la piscina del Complejo Deportivo Rías do Sur, en Pontevedra, y en la Playa de Silgar de Sanxenxo.

El combinado cadete de Castilla y León estará integrado por Alba Rodríguez García y Carla Carretero Durán (C.D. Oca SOS); Celia Alija Valenciano y Paula Casado Gallego (C.D. SOS La Bañeza); Paula Martínez González (C.S.S. Benavente); Alex Miñambres Melgosa, Bosco Pintos Fernández y Miguel Cendón Carrera (C.D. Unión Esgueva SOSVA); Álvaro Solano Martínez de Baños (C.D. 27 Grados) y Borja González Gallego (C.D. Cisne SOS).

En categoría absoluta, la selección contará con Ana Bailón Barrios, Nerea Martín Salgado, Diego Antón Martín y Marcos Antón Martín (C.D.S. Dragones); Lucía Zorrilla Fernández, Patricia Micovschi Fundiur, Yael Mantecón Ruiz-Santaquiteria, Diego Corcoba Gil, Hugo Valenciano Miguélez y Javier Huerga Sánchez (C.D. SOS La Bañeza); Sandra Santos Martínez (C.D. Oca SOS) e Íñigo Sanz Villelga (C.D. Unión Esgueva SOSVA).

La expedición autonómica se completa con el presidente de FECLESS, Alberto Retuerto Marqués; el responsable del Centro de Tecnificación Deportiva de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (CETECLESS), Israel García Gutiérrez; el técnico deportivo Raúl Calvo Miranda y la delegada Jessica Pino Espinosa.

En la última edición, celebrada en Cullera (Valencia), Castilla y León logró un brillante resultado al proclamarse campeona en categoría cadete y subcampeona en absoluta. El balance fue de 59 medallas (25 oros, 14 platas y 20 bronces), además de cinco récords nacionales y 25 autonómicos.