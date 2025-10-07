Castilla y León se proyecta como la despensa de Europa en la mejor feria de alimentos del mundo

Más de medio centenar de empresas agroalimentarias de Castilla y León, concretamente 56, participan desde el pasado sábado y hasta mañana en la Feria Anuga, la más importante en materia alimentaria del mundo que se celebra en la localidad alemana de Colonia, ya que, entre otras cosas, acoge a más de 7.300 expositores de cien países.

La presencia de Castilla y León está siendo importante, ya que es la segunda comunidad autónoma con mayor representación empresarial en esta cita, con 36 empresas en los stands institucionales y otras 20 de forma individual, con especial protagonismo para sector del cárnico, jamón y embutidos (16 empresas), seguido del de dulces y productos de panadería (7) y otras cinco de productos lácteos. También están presentes empresas del ámbito de las conservas, legumbres, setas y trufas, aperitivos y kombucha.

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, ha visitado este martes la Feria ANnuga para respaldar a las empresas agroalimentarias de la región, en su objetivo de dar un impulso a la competitividad y la apertura de nuevos mercados para los productos de calidad de Castilla y León.

Y es que el sector agroalimentario es el segundo más relevante en el conjunto de las exportaciones de Castilla y León, con un peso del 17 por ciento, un volumen de 3.485 millones de euros en 2024, lo que se traduce en unas cifras de récord histórico en el último año y un crecimiento del 3 por ciento respecto a 2023. La Comunidad ocupa el octavo puesto en el ranking nacional, con una balanza comercial positiva de 1.575 millones de euros y una tasa de cobertura del 182 por ciento. Los productos estrella incluyen carne porcina, jamón, embutidos, vino, queso, café y productos de panadería, según informan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.

Por otra parte, cabe señalar el protagismo de las relaciones entre Castilla y León y Alemania, ya que el àís teutón es el cuarto destino de las exportaciones agroalimentarias de la comunidad, tras Portugal, Francia e Italia. El conjunto de todos ellos se lleva el 54 % del total de lo exportado en este sector.

En 2024, las ventas al país germano alcanzaron los 202 millones de euros, el mayor volumen histórico, con un crecimiento del 38 por ciento en cinco años. El 70 % de las exportaciones a este país son productos transformados, entre los que destaca el café, whisky, vino, panadería y jamón. También han registrado aumentos significativos en los últimos años las exportaciones de aceite de oliva, conservas de hortalizas, tocino, alimentación animal, patatas y carne bovina.

Castilla y León cuenta con 672 empresas exportadoras a Alemania, de las cuales el 60 % lo hacen de forma regular. Un 46 % de estas se enmarcan en el sector de alimento y bebidas.

En cuanto a la feria Anuga de este año, pone el foco en la sostenibilidad, la digitalización, las proteínas alternativas y la nutrición personalizada que reflejan las tendencias que están transformando el consumo y la producción de alimentos a nivel mundial.

Los stands de Instituti de Competitividad de Castilla y León (Icecyl) incorporan herramientas innovadoras como un avatar con inteligencia artificial, photocall personalizado y el ‘Pasaporte de negocios’, que premia la visita a los cuatro pabellones de la comunidad con un lote de productos. La participación se complementa con ayudas económicas a las empresas, que en algunos casos superan los 100.000 euros.

Promoción internacional

La Junta ha incrementado un 130 % el gasto en promoción internacional desde 2022, alcanzando los 6,14 millones de euros en 2024, sumando un total de 13.937.618 euros desde el inicio del plan. Además, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas que subvenciona hasta el 60 % del esfuerzo exportador, con medidas de pago simplificado.

En este aspecto, y desde 2022 se ha apoyado con más de 7,5 millones de euros a 950 empresas para impulsar su expansión internacional. Así, y dentro del V Plan de Internacionalización en vigor hasta 2027, se aprobó en abril de este año un Marco de Actuaciones parar ofrecer un apoyo integral a las empresas y hacer frente a los aranceles que anunció en su momento Estados Unidos. El plan contempla nueve líneas de actuación frente a los aranceles, incluyendo financiación, eficiencia energética, diversificación de mercados, promoción sectorial y captación de inversión extranjera.

La estrategia de internacionalización se apoya en una red exterior con presencia en 19 destinos en 16 países, que coordina la participación empresarial en ferias y mercados internacionales. Desde 2022, se han realizado más de 300 acciones de promoción con 3.576 participaciones empresariales. Además, se han formado más de 1.300 profesionales en comercio exterior y se han atendido cerca de 4.800 consultas empresariales sobre 110 países.