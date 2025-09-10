Las Catas Sonoras de Bodegas De Alberto regresan con la vendimia para maridar vino y música

Septiembre regresa para Bodegas De Alberto con sus Catas Sonoras, una de las iniciativas más originales y cautivadoras del sector que une vino y música. Una diferente propuesta enoturística que combina dos universos y que, en esta bodega familiar de Serrada, alcanza una nueva dimensión

Durante los meses de septiembre y octubre aquellos aficionados al vino que realicen la visita Memoria Habitada podrán vivir una experiencia exclusiva y memorable a través de catas musicales. Los visitantes se embarcarán en un viaje a través de más de tres siglos de legado vitivinícola, recorriendo las bodegas subterráneas del monasterio dominico del siglo XVII.

Una visita que finalizará con una cata sonora, donde los asistentes podrán degustar tres de los vinos elaborados por esta bodega familiar, cada uno ambientado con una lista musical creada específicamente para realzar sus sabores. 3 vinos, 3 estilos musicales, y una playlist personalizada, la simbiosis perfecta para disfrutar de la complejidad y amplitud del abanico vitivinícola de Bodegas De Alberto.

Estas Catas Sonoras mantienen la esencia de maridar vino y música, y en esta edición incorporan además la participación activa del público: los asistentes podrán proponer canciones para dar forma a la playlist colaborativa de esta vendimia Catas Sonoras 2025, disponible posteriormente en Spotify. Una manera innovadora de prolongar la experiencia más allá de la bodega, llevando a cada copa el eco sonoro de quienes la disfrutaron.

Para poder disfrutar de la experiencia, cuyo coste es de 18 euros por persona, es necesario reservar la visita Memoria Habitada en el teléfono 983 559 107 o en el correo electrónico enoturismo@dealberto.com.