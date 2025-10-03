Lo cazan a a 222 kilómetros por hora en la A-6 en Medina del Campo (Valladolid)

La Guardia Civil ha investigado a un conductor, vecino de Valladolid, por un delito contra la seguridad vial después de que un radar móvil de una patrulla lo pillara circulando a 222 km/h por la A-6, sentido Madrid, a la altura de Medina del Campo (Valladolid).

La intervención tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa, en la que recuerda que la velocidad máxima de la vía en este punto es de 120 km/h, por lo que una vez detectado el exceso de velocidad los agentes pararon el vehículo infractor.

Además, en otra intervención, una patrulla también ha detenido a una persona de nacionalidad extranjera como presunta autora de ocho delitos contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir.

También se le han atribuido otros ocho delitos de falsedad documental en documento público, tras presentar un permiso de conducción que generó sospechas entre los agentes, y cuya verificación confirmó la falsedad del documento.

Se comprobó también que en los últimos tres años había sido denunciado administrativamente en varias ocasiones, sin que se detectaran irregularidades en el permiso hasta ahora.