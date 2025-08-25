El Centro del Clima de La Vid (León) expone hasta el 27 de septiembre la muestra ‘Prendido con alfileres’

El Centro del Clima, situado en la localidad leonesa de La Vid, inauguró la exposición ‘Prendido con alfileres, del colectivo LaborArte, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre durante los viernes y los sábados de 11.30 a 18 horas.

La exposición se enmarca dentro de la trayectoria artística de mujeres leonesas como Castorina de Francisco, Petra Hernández, Herminia de Lucas, Dora García, Ana Marcos, María Luisa Fernández o Reme Remedios, que han dado y dan visibilidad a la mujer dentro de su particular visión y su manera de hacer arte.

Para esta exposición, el colectivo LaborArte reflexionan sobre la mujer con ‘Prendido con alfileres’ en su sexto destino, en un entorno singular, se trata del Centro de Interpretación del Clima, ubicado en las antiguas escuelas y casa del maestro de La Vid de Gordón, perteneciente al Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

La inspiración de la que partieron fue el mito de Ariadna y ese hilo ha servido para conducirse por el laberinto de propuestas personales que han transitado y han dado como resultado 50 obras, entre las que se encuentran el trabajo de Ana Campos, Elena Campos con piezas textiles, Cristina Ibáñez y Pilar L. Duque con técnica mixta que incorpora elementos textiles, Cathy Thompson con esculturas, Fernando Tuñón con fotografías, Silvia Pérez con obras de collage, y Beatriz García con una selección de poemas.

Silvia Pérez Sanz, al hilo del título de la exposición, transforma en su serie de collage, el aparente carácter provisional y frágil de la imagen, enfatizando la función de sostén y guía en relatos de comunidad femenina. Pilar L. Duque entrelaza los conceptos tiempo y cuidado de la mujeres. La propuesta de Cristina Ibañez es una metáfora sobre las fases de superación del maltrato, el shock inicial, la búsqueda de solución, y la asunción final y superación.

Las fotografías de Fernando Tuñón establecen un paralelismo entre la mujer y el elemento agua, mientras que Cathy Thompson, muestra el coraje para superar dificultades y acompaña su obra con un poema y Elena Campos muestra el mundo femenino con luces, sombras, pluralidad y empoderamiento para proteger sus derechos. Para Ana Campos, las mariposas clavadas con alfileres no están muertas, solo heridas, listas para su sutil aleteo con el que transformar el mundo, con su efecto mariposa y sus piezas textiles que hablan de una naturaleza viva.