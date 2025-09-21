Cerca de 1.500 personas asisten al Primer Festival de Música Clásica ‘Milla de Oro del Vino’ de la Diputación de Valladolid

Cerca de 1.500 personas han disfrutado durante este fin de semana de la primera edición del Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino, una iniciativa que busca fusionar dos de los grandes pilares de la provincia: la cultura y el vino.

Este festival no solo es una muestra de la excelencia en el ámbito musical, sino también un reflejo de cómo la tradición y la modernidad pueden combinarse para ofrecer una experiencia única. En palabras del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar: “Este Primer Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino es mucho más que estos dos maravillosos conciertos. Es una declaración de intenciones. Es nuestra forma de decir que, en la provincia de Valladolid, y en concreto en nuestra Milla de Oro del Vino, hay una apuesta firme por la cultura, por la calidad y por experiencias turísticas de primer nivel.”

El festival se ha celebrado en un lugar histórico de gran valor: la iglesia de San Juan Bautista, en Pesquera de Duero. Con su imponente arquitectura y su acústica inigualable, este templo se ha convertido en el lugar perfecto para acoger la emoción y el talento de la música clásica. Un espacio que ha sido testigo de la historia y que ha abierto sus puertas para recibir dos veladas musicales únicas.

El certamen arrancó, este sábado 20 de septiembre, con un concierto a tres voces protagonizado por la soprano Ainhoa Arteta, la soprano Montserrat Martí y el barítono Luis Santana. Estos reconocidos artistas ofrecieron una interpretación sublime, que emocionó e hizo vibrar a todos los asistentes.

En la tarde de este domingo 21 de septiembre, ha sido el turno del pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno, quien ha cautivado al público con su maestría y talento en el piano. Una figura destacada en el panorama musical y que muestra el apoyo de la institución provincial al talento local.

Además, para enriquecer aún más la experiencia se ha contado con la participación de las bodegas del municipio que han realizado jornadas de puertas abiertas y diferentes actividades, así como diversas propuestas enoturísticas.