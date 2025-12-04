Zamora lleva a Málaga su apuesta por el turismo sostenible y los grandes eventos en la provincia

Zamora será protagonista este viernes en la Gran Feria Sabor a Málaga, una de las citas agroalimentarias y turísticas más relevantes del sur de España, que se celebra desde este jueves hasta el próximo al 9 de diciembre en el Paseo del Parque de Málaga, con horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas.

La presencia de Zamora como provincia invitada supone una oportunidad estratégica para proyectar su potencial turístico, gastronómico y cultural en un evento con una enorme capacidad de atracción, organizado por la Diputación Provincial de Málaga y convertido ya en un referente nacional del producto local, el turismo de calidad y la promoción territorial.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de Parte, y por el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, ha asistido hoy a la inauguración oficial de la Feria.

Mañana, se presentará la campaña promocional con la que Zamora acude a esta gran feria navideña: una propuesta moderna, cohesionada y basada en turismo sostenible, innovación y grandes eventos provinciales.

La Diputación de Zamora acude a Sabor a Málaga con una propuesta sólida, completa y muy pensada para mostrar al visitante una provincia atractiva en cualquier época del año. Naturaleza, gastronomía, patrimonio, divulgación científica y experiencias únicas se combinan para reforzar el posicionamiento de la provincia como destino sostenible y de calidad”, destacó el presidente.

La Gran Feria Sabor a Málaga, que combina ambiente navideño, producto local, cocina en vivo y experiencias gastronómicas, es uno de los eventos con mayor afluencia del calendario provincial malagueño.

Su celebración en el céntrico Paseo del Parque, un enclave emblemático situado entre la Alameda Principal y el entorno monumental de la ciudad, garantiza un flujo constante de visitantes, turistas y residentes. Participar como provincia invitada multiplica el alcance promocional de Zamora, especialmente en mercados estratégicos como Andalucía y el Sur peninsular, el turismo familiar, el turismo gastronómico, el turismo científico y de estrellas, y el público español que viaja en puentes festivos y Semana Santa.

El Patronato de Turismo presentará también el vídeo “Zamora, una puerta al firmamento”, dirigido por Miguel Ángel Pertejo, reforzando la estrategia provincial de Turismo de las Estrellas. La provincia de Zamora avanza en la tramitación para obtener la declaración de Reserva Starlight, tras las mediciones y estudios realizados en verano y otoño.