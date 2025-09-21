Acceso

Choque mortal entre un coche y un camión con un joven de 22 años muerto en Traspinedo (Valladolid)

Además, el camionero, de 61 años, resulta herido de gravedad

Ambulancias de Sacyl que acudieron al lugar de los hechos
Un joven de 22 años murió y un hombre de 61 años resultó herido de gravedad al producirse una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 338 de la N-122, en la localidad vallisoletana de Traspinedo. El siniestro mortal se produjo en la madrugada de este domingo 21 de septiembre, sobre las 03.38 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El alertante informó del choque que había dejado al conductor del turismo inconsciente y atrapado en el interior del vehículo. Por ello, la sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil, un equipo médico de Tudela de Duero y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del conductor del turismo, un joven de 22 años, y atendió al camionero, de 61 años, que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

