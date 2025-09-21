Vitartis reúne este martes en Valladolid a los presidentes de once asociaciones autonómicas de la industria alimentaria

Este martes, día 23 de septiembre, se celebrará en Valladolid el I Encuentro Nacional de presidentes de asociaciones y clústeres regionales de industria alimentaria, en el que participarán los titulares de once organizaciones que operan en nueve comunidades autónomas.

Este encuentro fue convocado inicialmente para el 29 de abril, pero tuvo que ser aplazado como consecuencia del apagón eléctrico que sufrió la Península el día anterior.

El objetivo de esta jornada, promovida por Vitartis, es analizar e intercambiar información sobre algunos de los principales problemas a los que se enfrentan las industrias alimentarias, como es en estos momentos el ‘laberinto’ de los aranceles, el marco regulatorio y la burocracia, la dificultad para incorporar el talento que necesitan las industrias y el reducido tamaño de la mayoría de las empresas.

Vitartis prevé que participen en el encuentro los presidentes de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova), Rafael Juan; Asociación empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid (Aseacam), Nicolás Benito; Clúster de Agroalimentación de la Comunidad de Madrid (MadridFood), Ricardo Oteros; Clúster Alimentario de Navarra (Nagrifood), Berta Anaut; Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), Andrés Rodríguez; Clúster Alimentario de Andalucía (Landaluz), Álvaro Guillén; Asociación de la Industria Alimentaria de Aragón (AIAA), Enrique Chueca; y la Asociación vasca de cadena alimentaria del País Vasco (Basque Food Cluster), Manu Giner.

La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (Alinar) estará representada por su director, Diego Galilea San Martín; y la Federación Empresarial Riojana (Fer), por la secretaria de Asociaciones Agroalimentarias, Sheila Argáiz.

Por parte de Vitartis, la Asociación anfitriona, participará su presidente, Santiago Miguel, acompañado por Javier Oblanca, vicepresidente, y Cristina Ramírez, directora.

Las once asociaciones representan a la industria alimentaria en nueve comunidades autónomas, donde operan 17.350 empresas. En conjunto, representan en torno al 60% del sector nacional, tanto por número de empresas como en términos de empleo y volumen de negocio.

El encuentro finalizará por la tarde, tras la visita a las instalaciones de Quesos Entrepinares y de Lesaffre Ibérica.