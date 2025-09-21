Sociedad
Arroyo (Valladolid) acoge la IV Carrera de Aspaym por la Lesión Medular con Óscar Husillos como embajador
El atleta olímpico promocionó con su presencia este evento
La localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda acogió, este domingo 21 de septiembre, la IV Carrera Inclusiva Aspaym Castilla y León por la Lesión Medular. Esta edición contó, además, con el atleta olímpico Óscar Husillos, quien con su presencia quiso dar visibilidad a este evento.
Esta actividad contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón, entre otros miembros de la organización así como del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
✕
Accede a tu cuenta para comentar