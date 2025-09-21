La “muy buena evolución” del incendio de Pendilla de Arbás (León) permite rebajarlo a nivel uno

La Junta de Castilla y León rebajó este domingo 21 de septiembre a nivel uno del Índice de Gravedad Potencial el incendio forestal declarado en la noche del viernes en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín de la Tercia. En esta jornada presenta una “muy buena evolución” gracias a los trabajos nocturnos, aunque todavía queda algún punto caliente dentro de lo quemado.

El fuego se inició a las 23.40 horas del viernes 19 de septiembre de forma presumiblemente intencionada y sobre las 9.20 horas del sábado alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras. Pasadas las 17.30 de ayer se elevó a nivel dos por la “amenaza seria” a poblaciones, lo que obligó a desalojar a una veintena de vecinos de Tonín de Arbás.

En estos momentos trabajan en su extinción un total de 17 medios, entre los que se encuentran siete agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, una cuadrilla terrestre y dos helitransportadas, tres bulldozer, una autobomba y un medio perteneciente a otra administración, informa Ical.