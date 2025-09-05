Cinco lugares idílicos de Salamanca para disfrutar de los últimos días del verano

Acaba el verano, pero todavía es tiempo de disfrutar de momentos únicos en una provincia como es Salamanca, un paraíso idóneo para disfrutar y descubrir pueblos con encanto y con sorpresas. Arte, patrimonio, naturaleza, gastronomía. Cinco localidades con mucha historia y que nos dejarán, en la mayoría de los casos con los ojos abiertos.

Candelario

Arrancamos con este municipio salmantino. Ubicado en la comarca de la Sierra de Béjar, pertenece a la Mancomunidad Ruta de la Plata. Bien de interés cultural, en la categoría de conjunto histórico desde 1975, y en 2006 como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

En la parte alta del pueblo se alza el Ayuntamiento, majestuoso edificio de finales del siglo XIX, coronado por un reloj-campanario y rodeado por una verja de metal. Llama la atención en toda la localidad su arquitectura popular, con calles principales, donde predominan las casas chacinera, y uno de los elementos más característicos de las viviendas son las batipuertas. Son una especie de media puerta, situadas en el exterior de las puertas de acceso a las viviendas. Servían para ayudar al sacrificio de las reses y para evitar que entrase el ganado que circulaba por las calles; en inverno servía para que no entrase la nieve acumulada en el exterior.

Y existen hasta quince fuentes hay repartidas por las calles del pueblo, de las que brota un agua cristalina y muy fría. Entre los edificios más representativos se encuentran la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y la Ermita del Humilladero: Justo a la entrada de Candelario, la Ermita del Humilladero está dedicada al Cristo del Refugio.

Y para matar el hambre, en la gastronomía de Candelario no debe faltar el embutido o las sabrosas patatas meneás con tocino, el calamar de huerta, que consiste en rebozar un pimiento, y la popular probadura de chichas, que se degustan todos los 2 de febrero, día de la Candelaria.

Mogarraz

Mogarraz desde la distancia Ayto. Mogarraz

En pleno corazón de la Sierra de Francia salmantina, dentro del Parque Natural de las Batuecas, Mogarraz se ha convertido en un polo de atracción de turistas, que buscan estos rostros alegres, la mayor parte de ellos, y que a veces inquietan, e incluso vigilan nuestros pasos. Un proyecto que contó con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación, y que representa a la perfección lo que significa la despoblación, pero a través de la repoblación de las miradas de sus vecinos, y que son un elemento más del pueblo que fue repoblado en el siglo XII por grupos de franceses. La villa es una de las pocas juderías conversas al cristianismo que se conservan.

Gran parte de los edificios se han conservado el estilo serrano tradicional; piedra para las clases altas y de adobe y barro para las más humildes.

En el año 1986 se le concedía el título de Conjunto Histórico-Artístico y en 1998 Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico y pertenece por derecho propio al club de los Pueblos Más Bonitos de España. Mogarraz cuenta con un trazado urbano muy característico e influenciado del mundo árabe y judío. Allí nos espera la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, con una planta de cruz latina y altar barroco. Su Plaza Mayor, donde se celebraban los festejos taurinos antaño, tiene forma ovalada. Y merece la pena detenerse en el Museo Etnográfico Casa de las Artesanías, donde se rinde homenajes a tres oficios tradicionales.

La Alberca

La villa medieval salmantina de La Alberca Jcyl Jcyl

Estamos en el pueblo más bonito de la Sierra de Francia y también el más turístico. Sin monumentos o de edificios relevantes pero ofrece al turista la posibilidad de poder perderse por su laberinto de calles estrechas y sinuosas repletas de construcciones tradicionales que se conservan casi a la perfección, con sus plazuelas y rincones. La Alberca fue el primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1940 y se identifica con la estructura de las juderías y recuerda a la herencia de los arrabales de las ciudades musulmanas.

Entre sus fiestas destaca es la del Cerdo de San Antón, el 13 de junio en la que se bendice un pequeño cerdo que se mueve por el municipio alimentado gracias a la voluntad de los vecinos. El 17 de enero es subastado entre todos ellos.

San Martín del Castañar

La localidad salmantina de Miranda del Castañar Jcyl Jcyl

Con poco más de 200 habitantes, esta localidad fue declarada Conjunto Histórico en el año 1982 por la belleza de su arquitectura popular con sus casas tradicionales típicas.

Villa de aire señorial, en ella se encuentra una atalaya entre dos arroyos. Entre su patrimonio, destacan sus murallas y la Torre del Homenaje del que fue en su momento el castillo de la población, así como su museo Etnográfico, con una muestra de antiguos enseres y herramientas. También destaca la iglesia parroquial está dedicada a San Martín de Tours, que pone de relieve la influencia francesa en toda la comarca. A los pies se levanta una bella espadaña de finales del siglo XVI. En 1981 fue declarada Bien de Interés Cultural.

Ciudad Rodrigo

Vista aérea de Ciudad Rodrigo ARCHIVO LA RAZÓN

Y acabamos en el oeste de la provincia salmantina, en Ciudad Rodrigo, que cuenta con un patrimonio histórico envidiable que se remonta hasta la prehistoria. Con una muralla centenaria, uno descubre en su interior un auténtico tesoro como es la catedral de Santa María. Seis capillas, tres sepulcros y dos altares la contemplan.

También cuenta con el ayuntamiento, la capilla de Cerralbo, el palacio de los Castro, el palacio de los Águila, el palacio de la Marquesa de Cartago o la casa de los Vázquez.

Pero que mejor ocasión que conocer esta localidad con dos momentos únicos a lo largo del año como son el Carnaval del Toro y la Feria de Teatro de Castilla y León que tiene lugar cada verano.