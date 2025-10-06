La compraventa de viviendas crece el 16,7% en agosto en Castilla y León, el segundo mejor dato de España

La compraventa de viviendas mantuvo su pulso en agosto en Castilla y León con un repunte del 16,7 por ciento respecto al mismo mes del 2024, el segundo mejor indicador del conjunto autonómico.

En el conjunto nacional, la compraventa de vivienda cayó un 3,5 % en el mes de agosto, coincidiendo con el verano, y protagonizó el primer descenso que se registra desde junio de 2024, según el avance difundido este lunes por los Registradores de la Propiedad con datos proyectados sobre el 92,9 % de los registros analizados.

En concreto, en agosto se contabilizaron 47.800 compraventas registradas de vivienda, un mes que suele ser poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo, explican los registradores en un comunicado.

En este sentido, subrayan que es difícil predecir si este descenso se mantendrá a partir de septiembre o si volverá la tendencia ascendente. En cualquier caso creen que, probablemente, será de manera más moderada que en la primera mitad del año.

Por su parte, las hipotecas para la adquisición de una vivienda alcanzaron las 33.117 unidades, moderando su incremento interanual al 7,8 %.