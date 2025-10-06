Nava del Rey (Valladolid) se convertirá en la capital mundial de la cetrería

La empresa vallisoletana BioAvian especializada en alimentación animal para aves rapaces, organizará el primer Encuentro Internacional de Cetrería BioAvian, que tendrá lugar en la localidad vallisoletana de Nava del Rey del 11 al 13 de octubre de 2025.

El evento contará con una carpa de más de 1.000 metros cuadrados en la que los asistentes se encontrarán con expositores dedicados al sector de la cetrería así como otras empresas de productos artesanos de la provincia de Valladolid.

También se celebrará un campeonato de cetrería en los terrenos de Nava del Rey junto a la Ermita de la Concepción, con varias modalidades: altanería, bajo vuelo y velocidad. Altanería se realizará con Halcones a paloma; Bajo Vuelo con Azores a faisán y Bajo Vuelo con Harris a faisán; también habrá una categoría de Pequeñas Aves a codorniz y la gran novedad de la Velocidad para Halcones, Híbridos y Gerifaltes. En total más de 110 cetreros que harán las delicias del público los días 11 y 12 de octubre con las eliminatorias de clasificación y durante la mañana del 13 de octubre cuando se celebrarán las finales de cada disciplina.

La competición contará con premios muy importantes valorados en más de 15.000 euros repartidos entre los cuatro primeros clasificados de cada modalidad. El viernes 10 de octubre a partir de las 19:00 horas se celebrará en Medina del Campo el sorteo que dictaminará el orden de participación en las diferentes categorías.

Además el I Encuentro Internacional de Cetrería BioAvian dará espacio a 20 expositores que aprovecharán el evento para dar a conocer nuevos productos relacionados con el sector y ofrecer sus mejores ofertas a los visitantes. Las mejores empresas de telemetría, productores artesanos de cuero, empresas de alimentación animal, compañías de control de fauna y exhibiciones de aves y artesanos de la provincia de Valladolid se darán cita en Nava del Rey del 11 al 13 de octubre.

Durante la actividad también habrá interesantes conferencias acerca de las enfermedades de los grupos de halcones, así como sobre las últimas tecnologías que se aplican en telemetría. Asimismo, la organización entregará un reconocimiento a la familia de Miguel Delibes por la conservación, protección y divulgación del medio natural a través de su obra.

Y todo ello gracias a la colaboración de la Diputación de Valladolid y Avanza, el Ayuntamiento de Nava del Rey, el Ayuntamiento de Medina del Campo y los patrocinios de Microsensory, Ayama y Marshall.

Para facilitar la difusión y el conocimiento de un arte milenario como la cetrería, Patrimonio Cultura Inmaterial de la Unesco desde 2010, el evento será gratuito para todos los visitantes.