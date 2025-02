Una concentración para defender el soterramiento recibirá a Pedro Sánchez y a Óscar Puente este sábado en Palencia

Una concentración de la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia reivindicará este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no renuncien al proyecto de soterramiento de las vías del tren en la ciudad y que paren las obras de Alta Velocidad a Cantabria que se están ejecutando en la salida norte porque son ilegales.

La plataforma por el soterramiento del ferrocarril ha convocado una concentración el próximo sábado 22 de febrero a las una de la tarde frente a la Diputación provincial, coincidiendo con la celebración del Congreso autonómico del PSCYL que se celebra muy cerca, en el Teatro Ortega, y que contará con la asistencia del presidente del Gobierno y el ministro de Transportes.

Con el lema "No a las obras ilegales, soterramiento ya", la plataforma llama a los palentinos a sumarse a esta concentración con la que se quiere "llamar la atención del ministro de Transportes y el presidente del Gobierno", ha explicado a EFE su portavoz, Pablo Polanco.

La plataforma quiere trasladar que las obras que está ejecutando ADIF en Palencia son ilegales porque contravienen los Estudios informativos y las declaraciones de impacto ambiental aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Esto se traduce en la construcción de un viaducto denominado Salto del Carnero de la Línea de Alta Velocidad a Cantabria, que tiene más de 14 metros de altura, actualmente en ejecución en la salida norte de la ciudad, dentro de la trama urbana y a menos de cinco metros de algunas de las casas del Camino Viejo de Husillos.

"Todo esto va en contra de lo que había previsto el propio Ministerio de Fomento en 2018, que planteaba un tramo semisoterrado para no alcanzar esas cotas de altura dentro de la propia ciudad", ha explicado Polanco.

El portavoz ha insistido en que las obras que se están ejecutando ahora son contrarias a lo previsto en los Estudios informativos aprobados por dos gobiernos y además van a derivar en el corte de la pasarela de la Avenida Asturias durante un año, lo que va a causar un enorme trastorno para el tráfico en la ciudad.

Además se prevé la construcción de un muro de tres kilómetros y medio de pantallas acústicas a ambos lados de la vía, atravesando toda la ciudad, de norte a sur.

"Va a ser nuestro muro de Berlín", ha manifestado Polanco. Y todo, a su juicio, por no ejecutar el soterramiento que es lo que está aprobado porque los técnicos del Ministerio así lo decidieron en su día tras estudiar todas las alternativas al soterramiento y ver que "eran malas o muy malas" porque no resolvían el problema de la ciudad. "No es un capricho de la ciudad", ha insistido.

Al ministro Puente: Palencia no es Valladolid

Además piden que se respete la ley y que no se levanten más muros y sobre todo que el ministro Oscar Puente "no extrapole y traslade a Palencia decisiones que tomó para Valladolid como alcalde, porque la situación no tiene nada que ver".

"Ni la situación de la ciudad, ni la complejidad técnica del proyecto tienen nada que ver", ha insistido Polanco señalando que se han aprobado proyectos mucho más complejos en Valencia, Almería o Bilbao o Vitoria.

Primero porque a nivel técnico en Palencia es más sencillo ya que se contemplaba un soterramiento de 2,7 kilómetros frente a los 7 kilómetros de Valladolid y no existe la dificultad de salvar un río (en Valladolid el Esgueva).

También porque en Palencia el ferrocarril está completamente encajonado en la ciudad y ni siquiera se ha desviado el tráfico de mercancías que atraviesa el centro de la ciudad.

Desde la Plataforma hacen un llamamiento a sumarse a esta protesta ciudadana que implica a todos los palentinos y que no tiene ninguna connotación política, como ha querido remarcar el portavoz: "Es una convocatoria totalmente apartidista", ha subrayado.