Cooperación Internacional vuelve a llevar a los niños la "Sonrisa por Navidad"

El pasado sábado 22 de noviembre tuvo lugar en el Club de Golf Entrepinos de Valladolid la XIII edición del Torneo Solidario de Golf que organiza la ONG Cooperación Internacional Castilla y León. Este año la entidad ha contado con la colaboración especial de la empresa Cavidel Promoción y Construcción.

Gracias a lo recaudado en el Torneo por los donativos de las empresas y la participación de las parejas jugadoras, la ONG podrá entregar regalos nuevos esta Navidad a más de 380 niños en riesgo de exclusión de Castilla y León, Asturias y Cantabria a través del proyecto Una Sonrisa por Navidad.

¿Qué es Una Sonrisa por Navidad?

Se trata de una campaña que Cooperación Internacional lleva desarrollando desde hace más de 25 años en la que, gracias a la colaboración de empresas, empleados y particulares, se entregan regalos nuevos a niños en riesgo de exclusión social de toda España. El año pasado se entregaron 8.700 regalos.

Compromiso de las empresas de Castilla y León

Este año, para el XIII Torneo Solidario de Golf, la ONG ha contado con la colaboración de diecinueve empresas nacionales, en su mayoría de Castilla y León, que han aportado donativos y productos para el sorteo y el cóctel.

El Grupo Hermi ha colaborado con chuletas marinadas de carne de conejo para el cóctel. Por otro lado, Canallita y Kilarny donaron camisetas y polos para el sorteo. El Club de Golf Entrepinos, además de poner el club a disposición del Torneo, ha donado varios complementos y material deportivo.

Como todos los años, Aramark colaboró con un picnic para cada participante que consistió en dos bocadillos, una botella de agua, un zumo y una manzana.

Antes de la entrega de trofeos, premios y el sorteo, Tania Velasco, Directora de Cooperación Internacional de Castilla y León, dirigió unas palabras a los asistentes agradeciendo su participación e informándoles del proyecto “Una Sonrisa por Navidad”, para el que se dirige lo recaudado en este Torneo.

También compartió con los asistentes otros proyectos que desarrolla la ONG en Castilla y León dirigidos a distintos beneficiarios: personas mayores, personas sin hogar, niños en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.

Seguidamente, las parejas que quedaron en primer y segundo lugar de las tres categorías recogieron sus trofeos y regalos que fueron entregados por la empresa Cavidel. Para las tres parejas ganadoras los premios fueron las botellas Mágnum de 3º año donadas por la Bodega Tomás Postigo. Las parejas que quedaron en segundo lugar recibieron como unas botellas de Verdejo donadas por la Bodega José Pariente.

El premio “Aproach” del Torneo se llevó una cesta de Navidad donada por Cavidel y valorada en 300 euros. A su vez, el ganador del premio

“Scratch” podrá disfrutar de una comida o cena para dos personas valorada en 160 euros en el Restaurante Calabu.

El cóctel y sorteo de este Torneo no hubieran sido posibles sin la colaboración de Estrella Galicia, Coca Cola, Dulces El Toro, Quesos Entrepinares, Cosmos Café, Bodegas Eresma, Bodegas Mauro, Restaurante La Excusa o la empresa Torre de Núñez, de Lugo, que colaboró con la donación de un jamón para el sorteo.

2.494 euros recaudados

En esta XIII edición, Cooperación Internacional ha recaudado 2.494 euros con los que podrán comprar regalos nuevos a niños en riesgo de exclusión de Castilla y León que, habitualmente son beneficiarios de distintos proyectos de voluntariado que organiza la ONG en nuestra Comunidad Autónoma como:

- Apoyos socioeducativos en los Colegios: Gabriel y Galán de Valladolid o el Colegio José Herrero de Salamanca;

- La Asociación Atalaya Intercultural, de Burgos;

- CEPAIM, de Salamanca;

- Parroquia Santo Toribio de Valladolid

- Cáritas Pilarica.