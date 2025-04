Los cuatro concejales del PSOE en Villafranca del Bierzo (León) se pasan al mixto y dejan al alcalde solo

Los cuatro concejales del PSOE en Villafranca del Bierzo (León) se han pasado al Grupo Mixto con lo que han dejado solo al regidor, Anderson Batista, tras oponerse en el último pleno a la peatonalización de la calle del Agua.

Los cuatro ediles -Carlos Rey, Diego Corcoba, Mari Ángeles Sanjuan y David Rodríguez- han trasladado que quieren trabajar por el municipio pero el alcalde no les ha tenido en cuenta y en rueda de prensa han criticado que tiene "un equipo de Gobierno paralelo".

Rodríguez ha sostenido que no se sienten respaldados por el regidor, con "problemas que se evidenciaron en el último pleno. Eso nos fastidió mucho, siempre dijimos que seríamos una candidatura unida y ahí no se vio unión. Ya no había acuerdos y así es muy difícil".

En el último pleno, el alcalde sacó adelante, con el apoyo del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, la peatonalización de la calle del Agua, en contra de su teniente de alcalde, edil de Coalición por El Bierzo, al que destituyó a los siguientes días, y de sus cuatro ediles, ahora dimisionarios de su grupo.

Los cuatro concejales han sostenido que el alcalde cuenta con "un grupo de asesores o de consejeros externos, y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento tienen que pasar esa criba", no por los compañeros.

Los concejales han incidido en que aunque el regidor les ha llamado díscolos y rebeldes, todo lo que han hecho ha sido pensando en que es "lo mejor para el municipio. No hemos roto disciplina de voto, entre nosotros cuatro hay comunicación fluida y es la manera de hacer las cosas".

"No somos políticos, nos presentamos unidos para hacer lo mejor para el pueblo, para que la gente pueda vivir en él y para que la gente joven dé un paso al frente. Queremos que se rebaje la tensión que hay en Villafranca", han justificando su decisión.

Ahora, han explicado que avanzarán buscando aliados en otros colores y no han querido pronunciarse aún sobre una posible moción de censura.