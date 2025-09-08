Declaran de nivel 1 un nuevo incendio en Castromil (Zamora) aunque su evolución es "favorable"

Declaran de nivel 1 un nuevo incendio en Castromil (Zamora) cuya evolución es "favorable"

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora elevó al nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR) un nuevo incendio en la zona de Castromil, declarado en Galicia pero que entró en Castilla y León durante la tarde.

Según informó el Servicio de Medio Ambiente de la Junta a través de un mensaje recogido por Ical, el fuego obligó a confinar el pueblo de Castromil por precaución, si bien al poco tiempo se pudo desconfinar, ya que la evolución a estas horas del incendio es “favorable”.

El viento es de componente noroeste, si bien la previsión es que role a componente norte a partir de las 22.00 horas, y la previsión es que existan rachas de viento de hasta 42 kilómetros por hora que puedan complicar los trabajos hasta las 23.00 horas, aunque después descenderán hasta los 15 kilómetros por hora a lo largo de la noche.

La temperatura bajará hasta los siete grados y la humedad relativa rondará el 75 por ciento a partir de la medianoche.