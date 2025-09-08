Unidad de acción para recuperar las zonas afectadas por el fuego

Día festivo pero también y sobre todo reivindicativo el que se ha celebrado este lunes en la comarca de El Bierzo, así como en su capital, Ponferrada, que honraba a su patrona, la Virgen de la Encina, con los incendios forestales que han asolado a la provincia leonesa durante el pasado mes de agosto como protagonistas.

Una jornada con amplia representación institucional, encabezada por la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, quien apelaba a la unidad y al trabajo conjunto de todos, ya sea instituciones, administraciones, empresarios y sociedad civil, para ayudar a los afectados y que El Bierzo recupere cuanto antes su verdor.

«Es imprescindible que la reconstrucción la hagamos entre todos», decía la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, mientras defendía abrir un diálogo conjunto para seguir avanzando y mejorando «y para que lo que ha ocurrido este verano sea un punto de reflexión sobre el que partir, pero desde la serenidad».

Blanco recordaba que el fuego se llevó por delante viviendas, recuerdos, negocios, empresas y parajes como Las Médulas, Picos de Europa, el Lago de Sanabria o la Montaña Palentina, e insistía en la necesidad de apostar por la recuperación de todo.

En este sentido, recordaba que el Gobierno de Mañueco ya ha puesto sobre la mesa ayudas de 5.500 euros por lucro cesante, y de hasta 180.000 euros para quienes han perdido sus casas, además de otras para ganaderos, agricultores o apicultores para reactivar la economía de todas las zonas afectadas.

Tras criticar al líder del PSOE, Carlos Martínez, por «cuestionar las ayudas y centrarse en la confrontación en lugar de colaborar», la vicepresidenta reafirmaba el compromiso de la Junta por el Bierzo, a través de los polígonos de la Llanada y del Bayo, donde

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, centraba su intervención también en los incendios forestales, y aseguraba que es el momento de aprender «todos juntos» a luchar contra esta lacra, «cada uno aportando nuestros medio». Además, se comprometía a trabajar con los pueblos pero pedía también al resto de administraciones que también colaboren en ello «para hacer realidad, cuanto antes, tal recuperación».

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, llamaba a reflexionar sobre la política forestal y reclamaba que los dispositivos de prevención y extinción de incendios trabajen todo el año, mientras que desde el Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, denunciaba que la Junta «ha ninguneado» a esta comarca, «que no suplica pero exige mejoras tras los incendios».

Finalmente, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, defendía un pacto de Estado frente a los incendios «que vaya más allá de los partidos políticos».