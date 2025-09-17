Detenidas 11 personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Un total de 11 personas fueron detenidas como presuntas autoras de robos de de vías férreas y cableado de cobre gracias a las operaciones ‘Orcasitas’ y ‘Darkankle’ desarrolladas en colaboración por las comandancias de la Guardia Civil de Palencia y Soria, respectivamente. Además, se intervinieron cuatro furgonetas, una lanza térmica y bombonas de butano y oxígeno entre otros objetos, según informaron fuentes del instituto armado en un comunicado.

En noviembre de 2024, la Guardia Civil de Palencia inició las indagaciones tras producirse un robo de cable de cobre, por valor de 13.000 euros, en Villamuriel de Cerrato (Palencia). La investigación permitió detectar a varias personas, vecinos de Madrid, que provistos de medios, se desplazaban a distintas provincias para perpetrar robos en instalaciones fotovoltaicas y ferroviarias, entre otras.

Por otro lado, y de forma coetánea, la Guardia Civil de Soria, ante la incidencia de robos en instalaciones ferroviarias, intensificó las labores orientadas a la prevención e investigación de este tipo de ilícitos penales. Así, miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria detectaron “in fraganti” y detuvieron a ocho individuos en instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria). Los mismos se dispondrían a sustraer material ferroviario, para lo que contaban con vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas.

A estas personas les fueron intervenidos cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, tres bombonas de butano, una lanza térmica, dos eslingas y otros objetos. La coordinación entre ambas comandancias permitió concluir que este grupo criminal cometía hechos similares en Palencia y Soria.

De esta forma, el pasado 3 de septiembre se practicó una inspección en un establecimiento de gestión de residuos metálicos de Fuenlabrada (Madrid), lo que permitió intervenir 12.800 kilos de vías férreas. Por ello, se procedió a detener a tres personas. Las actuaciones fueron llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por las unidades orgánicas de Policía Judicial de Palencia y Soria, informa Ical.