Detenido en Segovia por apuñalar a otra persona con arma blanca durante una discusión

Los agentes del Grupo 1º de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Segovia detuvieron a un hombre de 24 años por su implicación en un delito de homicidio en grado de tentativa al apuñalar a otra persona con arma blanca durante una discusión.

La investigación tuvo su inicio el pasado día 12 de octubre, con motivo de una riña acaecida sobre las 6.00 horas, en un local sito en la avenida del Acueducto, 25 de la capital, donde se encuentra la Discoteca denominada ‘Latín Palace’.

En dicho lugar se produjo una discusión entre varias personas en la que, tras recriminarse e increparse mutuamente, resultó ser apuñalado uno de ellos, el cual fue trasladado al Hospital General de Segovia para su asistencia, certificándose siete lesiones incisas al parecer producidas por arma blanca en diversas partes de su cuerpo. Se dictaminó pronóstico grave.

La detención se llevó a cabo el pasado 17 de octubre, en virtud de investigaciones realizadas por miembros del Grupo 1º de Policía Judicial de la Comisaría de Segovia. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la ciudad, informa Ical.