La Diputación de Palencia destina 301.000 euros a la mejora de caminos rurales en 2025

La Diputación de Palencia, que preside Ángeles Armisén, a través de su Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha convocado ayudas por valor de 301.000 euros para mejorar los caminos rurales de los municipios de la provincia en 2025. Esta iniciativa, que cuenta con gran demanda, subvenciona hasta el 60 por ciento de las inversiones, con un máximo de 17.000 euros por ayuntamiento, y el plazo de solicitud finaliza el 5 de junio.

Las actuaciones subvencionables incluyen reparaciones puntuales como el saneo de blandones o roderas, mantenimiento extensivo con rasanteo y reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o buldózer, riego, compactación del firme y repaso de cunetas. Y las obras de drenaje transversal (caños o paso de agua). No se financian caminos con firme de hormigón o materiales bituminosos, ni aquellos en proyectos de concentración parcelaria sin ejecución prevista en los próximos dos años. En 2024, 42 localidades del medio rural palentino se beneficiaron de estas ayudas, que contaron con una aportación de 300.000 euros.

Los ayuntamientos interesados deben presentar sus solicitudes antes del 5 de junio en el registro electrónico de la Diputación. Las subvenciones son compatibles con otras de distintas administraciones, siempre que no superen el coste total de la inversión, pero no con otras ayudas provinciales. Los municipios beneficiarios en 2024 no podrán optar, salvo aquellos con varios núcleos de población que soliciten la ayuda para uno no beneficiado previamente.