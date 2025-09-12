La DOP Guijuelo protege a sus productores e industria

La DOP Guijuelo ha tomado la decisión de amparar productos que son 50 por ciento ibérico para proteger una producción que ya estaban haciendo sus operadores, tanto productores como industria elaboradora, y defiende que es la que más ibérico cien por cien engloba, ante la polémica que ha suscitado este cambio.

"El motivo es atender la demanda de los operadores que forman parte del consejo regulador y atender una producción que ya existe y ya llevan a cabo nuestros productores. Ampliamos porque esta ya es una producción que vienen haciendo nuestros operadores", explica la directora general del consejo regulador de la DOP Guijuelo, Teresa Rodríguez Vidal.

En el consejo regulador hay dos tipos de operadores, los productores, los ganaderos, y los elaboradores, las industrias, y a ambos es a quien la DOP quiere ampararles la producción con esta inclusión del 50 por ciento ibérico.

Rodríguez hace hincapié en que se trata de una ampliación y no de una reducción, puesto que siguen englobando al ibérico cien por cien y al 75 por ciento, un porcentaje este último que ya era la única DOP que tenía.

En la DOP Guijuelo eran "perfectamente conscientes" de que esta modificación podría molestar a las otras tres denominaciones de origen del jamón ibérico (Pedroches, Dehesa de Extremadura y Jabugo), que han expresado que esta decisión les perjudica porque ellas sólo amparan productos 100 % ibéricos y les puede generar competencia desleal.

"Entendemos la decisión que cada uno tome"

Ante la polémica generada, este jueves hubo una reunión en la que participaron los órganos de gobierno de las DOP de Guijuelo, Jabugo y Pedroches, según ha indicado Rodríguez.

"Nosotros expresamos nuestro respeto al resto de denominaciones de origen y a sus representantes. Y entiendo la decisión que cada uno tome", dice al respecto la directora.

Este miércoles, la DOP Guijuelo emitió un comunicado aclarativo para defender la legalidad del cambio por el que desde del 1 de septiembre se le permite amparar productos 50 por ciento ibéricos, una decisión aprobada, recordaron, por las autoridades competentes.

"Somos los que amparamos más 100% ibérico"

La DOP Guijuelo insiste en aclarar que va a seguir englobando a productos 100% ibéricos y, en este punto, Rodríguez subraya que es la denominación "que más 100% ibérico ampara" actualmente.

El director general de Alimentación, José Miguel Herrero, aseguraba este miércoles que los cambios aprobados para la DOP Guijuelo, por los que se le permite amparar también productos 50 % ibéricos, se atienen a la normativa vigente y niega que haya habido trato de favor hacia este sello de calidad.

Fundada en 1986 como la primera DOP ibérica del mundo, la DOP Guijuelo es una DOP suprarregional y abarca varias zonas de producción en distintas dehesas de España, fundamentalmente Castilla y León, Extremadura y algunas comarcas de Andalucía y Castilla La Mancha.

Al sudeste de la provincia de Salamanca, en la comarca de Guijuelo, se encuentra la zona de sacrificio, curación y maduración de los jamones que se ubica sobre una altitud superior a los mil metros.