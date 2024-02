Dueñas: «El campo necesita borrón y cuenta nueva»

Mientras los agricultores y ganaderos mantienen su presión en las calles de las grandes ciudades y en las carreteras en defensa de su futuro, este lunes se celebrará en Bruselas un trascendental Consejo de Ministros de la Unión Europea en el que, según parece, se podría dar marcha atrás y cumplir con una de las reivindicaciones del campo: la flexibilización de la PAC en los requisitos medioambientales.

Pese a ello, desde Castilla y León no se fían y temen que las medidas que se puedan tomar este lunes no sean más que parches que no sirvan para resolver los graves problemas del campo.

«Ojalá pudiera decir que esperamos mucho», decía este viernes el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, durante una jornada sobre jóvenes y cooperativas organizada por Urcacyl en La Vid (Burgos), donde recordaba que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha dado por perdida la negociación de las cláusulas espejo, una de las medidas importantes del sector, para competir en igualdad de condiciones.

El consejero aseguraba, contundente, que lo que necesita el campo es «que se haga borrón y cuenta nueva» y empezar a hacer un nuevo Plan Estratégico que ponga en el centro al agricultor y al ganadero.

Además, el consejero apuntaba también a la necesidad de que dignifique la profesión ante los ataques que lleva años sufriendo y que se haga frente a la competencia desleal permitiendo que se puedan competir en igualdad con el resto de productores del mundo.

Firme compromiso

Dueñas, además, aprovechaba esta jornada con jóvenes y cooperativas para reafirmar el apoyo de la Junta a estas entidades por lo que generan en el medio rural, y destacaba el compromiso de su departamento con el campo, como se ha visto en el proyecto de Ley de Presupuestos aprobado este jueves pasado.

Al respecto, Dueñas ponía en valor los más de 600 millones que manejará,, de los cuales, 435 millones para inversión, así como los 100 millones destinados a políticas del agua, modernización de regadíos y concentraciones parcelarias, o los 67,5 millones para favorecer la llegada de jóvenes al campo y modernización de explotaciones.