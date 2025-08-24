La IGP ‘Cecina de León’ ultima en Ribadesella un maridaje gastronómico Michelin entre León y Asturias

Manjares y caldos de un lado y otro del ‘Negrón’. Es el maridaje gastronómico que ultima la Indicación Geográfica Protegida ‘Cecina de León’, una cita Michelin con sabor a León y Asturias que tendrá lugar en la localidad asturiana de Ribadesella el próximo mes de septiembre.

El objetivo, acercar al público asturiano el marchamo de calidad ‘Cecina de León’ a través de una experiencia gastronómica única. El escenario, el Restaurante Ayalga de Ribadesella que, reconocido con estrella Michelin, capitanea con éxito el chef Israel Moreno.

Quienes tomen parte este sabroso maridaje comenzarán la experiencia con una cata guiada de ‘Cecina de León’. Será una degustación exclusiva de cinco variedades (distintas piezas y productores). A continuación, disfrutarán de un menú degustación de diez platos elaborados para la ocasión por Israel Moreno. En ellos, la ‘Cecina de León’ sorprenderá al presentarse acompañada por productos asturianos.

El menú estará regado por varias denominaciones de origen de calidad: DO Sidra de Asturias, DO Cangas, DO León y Do Bierzo.

Quienes deseen disfrutar de este exclusivo maridaje deberán tener en cuenta que hay plazas limitadas, que se confirmarán por orden de inscripción, y que deben realizar una reserva previa, que se formalizará mediante el pago del menú degustación (99€). La inscripción se formalizará en la web del restaurante: www.ayalgavillarosario.com