Escenario Patrimonio llega hoy a Grajal de Campos (León) con el Cuadro Flamenco de Lita Blanco

El duende, el arte y el ‘Desplante’ del prestigioso Cuadro Flamenco de Lita Blanco llevará hoy, domingo 24 de agosto, su despliegue de música y movimiento a la plaza mayor de Grajal de Campos, en la provincia de León, en cuya plaza mayor actuarán a partir de las 20.30 horas dentro del V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León .

El V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad para poner en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

El Festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta de Castilla y León, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades. Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.