Esta fue la ciudad donde se imprimió el primer libro en España hace más de 550 años

La imprenta ha sido uno delos inventos que ha cambiado el rumbo de la historia. Aunque actualmente el papel no pasa por un buen momento, aunque aguanta ante el auge de las nuevas tecnologías, ese invento propició un cambio a nivel histórico y cultural sin precedentes en Europa además de un paso adelante hacia la modernidad. Nos remontamos hasta el año 1440 y a la figura del alemán Johannes Gutenberg. Es en el año 1456 cuando se publica la biblia en dos tomas de 324 y 319 páginas, imprimiéndose un total de 180 unidades.

Aunque tuvieron que pasar varios años para que el primer libro impreso en España viera la luz. Concretamente nos desplazamos hasta el año 1472, cuando en el taller de Juan Parix de Heidelberg, en Segovia, que se había instalado en la capital a instancias del obispo Juan Arias Dávila, se imprimía el “Sinodal de Aguilafuente”.

Estamos hablando de un incunable, del que actualmente existe una única copia y que contiene las actas del sínodo diocesano que se desarrolló en esa localidad segoviana en junio de ese mismo año y posteriormente imprimiría otras obras de índole religioso y de derecho.

El Sinodal, además de ser el primer libro impreso en español, es pequeño con unas dimensiones de 235x175 mm, con 48 hojas impresas y catorce en blanco, y que se dejaron por mandato del Sínodo -convocado por el obispo con el fin de reformas costumbres del clero y del pueblo- para añadir disposiciones a mayores. El papel está elaborado con fibras de lino y carece de filigrana mientras que la tipografía es redonda, una característica de las prensa romanas. En este libro no aparece ni el año ni el nombre del impresor, aunque por sus debidas características y por su contenido no hay duda de que se trata de este mismo Sinodal.

Un libro, que estuvo perdido en la catedral durante siglos y gracias a la labor desarrollada por el canónigo archivero de la Catedral, Cristino Valverde, es cuando se hallaba esta incunable allá por el año 1930, volviendo a aparecer en el “Catálogo de Incunables y Libros Raros de la Catedral de Segovia”.

Del Sinodal tan solo se conserva un ejemplar, en la Catedral de Segovia, pero se ha hecho varias ediciones facsímil.

En el año 2003, coincidiendo con la presentación de un facsímil en la misma iglesia que se celebró el Sínodo, la localidad de Aguilafuente iniciaba una singular iniciativa para celebrar este acontecimiento histórico, como la recreación teatral organizada por los propios vecinos del municipio segoviano, y que atrae a miles de turistas que disfrutan además de danzas y bailes medievales, talleres de encuadernación, mercados medievales, u otras actividades culturales. La cita se celebra en el primer fin de semana del mes de agosto.