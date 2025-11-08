La muerte por "desenfreno sexual" del hijo de los Reyes Católicos que pudo cambiar la historia de España

Mitos y rumorología. Así ha estado basada la historia de España hasta nuestros días y continúa así, aunque ahora con más rumores, la mayoría falsos, que mitos. Y nuestra historia se remonta a hace más de 500 años, en el Reino de Castilla con una muerte que pudo cambiar, para bien o para mal, la historia de España, y más cuando se encontraba en su apogeo.

Eran tiempos de los Reyes Católicos, de Isabel y Fernando, los de "tanto monta, monta tanto", que habían conseguido, con los pactos políticos que aún hoy persisten, unir los reinos de Castilla y Aragón. Los monarcas tuvieron cinco hijos, uno de ellos solo varón, Juan, nacido en Sevilla en 1478 y que se convirtió en el heredero de ambas coronas.

El pequeño Juan nacía con un labio leporino, que le impedía hablar de manera correcta, siendo tartamudo y de constitución endeble, como cuentan las crónicas de aquellos tiempos. Poco comía, vomitaba muy a menudo y sufría algún que otro desmayo. Era cuestión de tiempo que llegara su muerte. Pero esta no llegaba y se fue formando adquiriendo nociones de gobierno, de la corte, y siendo amante de la cultura, en especial del arte, la poesía y la música.

Educación del Príncipe Juan, lienzo de Salvador Martínez La Razón

Era la esperanza de que continuara la dinastía de los Trastámara y recibió una educación humanista por parte de De Deza, Juan de Zapata le enseño artes marciales y fray García de Padilla sería su confesor. Con dos años había sido nombrado Príncipe de Asturias y heredero de la Corona de Aragón.

En 1595 se firman en Amberes dos capitulaciones matrimoniales con el emperador Maximiliano de Habsburgo. El príncipe se casaría con Margarita de Austria y su hermana Juana (más conocida como La Loca) con su Felipe el Hermoso.

Margarita llegaba a Santander donde era recibida por el rey Fernando y se celebraron los esponsales en la pequeña ermita de Santa Cecilia de Villasevil y más tarde en la catedral de Burgos, comenzando su vida conyugal.

Y aquí es cuando aparece la leyenda, ya que a los seis meses de la unión, el príncipe Juan fallece. Se cuenta que varios consejeros recomendaron a la reina Isabel que buscara una interrupción en las relaciones sexuales del matrimonio, ya que el "desenfreno" hacía temer por la salud del futuro monarca. Otros lo achacan a unas fiebres. Y para mayor dolor, el hijo que esperaba Margarita no llegaría a nacer.

Aunque la causa oficial de la muerte fue la tuberculosis, los rumores por abuso de sexo señalaron a su joven esposa, a la que se acusó de ninfómana y de ser la principal responsable de dicho suceso. Es por ello, que los Reyes Católicos, totalmente rotos, la mandaron de inmediato a Flandes.

Dos años y medio después nacía Carlos, el primogénito de Juana la Loca y Felipe el Hermoso y que se convertirá en rey, con tensiones de nuevo por medio, y dejando en el olvido a los Trastámara (no sin antes Fernando el Católico tras la muerte de Isabel moviendo sus piezas) y llegando a la monarquía los Hagsburgo.

Isabel la Católica quiso construir un sarcófago de mármol para su hijo. Una obra realizada por Domenico Fancelli y esculpida en Génova y posteriormente trasladada a la iglesia del monasterio de Santo Tomás de Ávila. El príncipe, vestido de guerrero, reposa con actitud serena, Los pliegues del manto son de una gran perfección y a los pies se puede leer una inscripción que recuerda las cualidades del príncipe. Todo el sepulcro está adornado con alegorías y santos, aunque varios de los relieves fueron mutilados durante la Guerra de la Independencia en 1809, que profanaron también los restos del Príncipe Juan, y que a día de hoy se desconoce donde pueden estar.

Claustro del Noviciado del Monasterio de Santo Tomás Monasterio de Santo Tomás

El Monasterio es n edificio de estilo gótico, fundado en 1480 por el tesorero de los Reyes Católicos, Hernán Núñez. Dos años después comenzaron las obras. Llegó a ser empleado como tribunal de la Inquisición, casa de estudio y posteriormente universidad y sus estancias albergaron los últimos años de fray Tomás de Torquemada.

La nave principal es inmensa con 53 metros de largo y consta de ocho capillas con esculturas que flanquean distintos sepulcros. La obra más importante de la iglesia, junto con ele sepulcro, es el retablo mayor, obra de Pedro Berruguete y cuenta con un coro de gran tamaño, con 45 sillas en la parte superior y 34 en la inferior, dispùestas en forma de letra U con las dos sillas más cercanas al altar para el uso de los Reyes Católicos.

El retablo fue empezado en 1494, un año después del final de la construcción del monasterio. Diecinueve pinturas están colocadas en esta obra de 21 metros de alto. Está estructurado en tres partes, que contienen cinco grandes tablas relativas a diversos episodios de la vida del Santo domingo Tomás de Aquino. Y en la predela podemos ver de izquierda a derecha: San Esteban, San Agustín, San Juan evangelista, San Mateo, San Jerónimo y San Sebastián.

Desde el año 1931 es Monumento Nacional y el palacio alberga un Museo de Arte oriental y otro de Ciencias Naturales.