La Feria de Día de Salamanca tendrá 5 zonas con 28 casetas que abrirán el 4 de septiembre

La Feria de Día animará un año más las calles y plazas de Salamanca con 5 zonas y un total de 28 casetas que estarán abiertas del 4 al 15 de septiembre.

Las zonas de casetas son el parque de la Alamedilla (6), la plaza de los Bandos (12), la plaza del Mercado (4), la calle Rector Lucena (3) y la calle Rúa (3), según ha informado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro.

Los montajes comenzaron el día 31 de agosto, pero la inauguración será el 4 jueves a las 13:30 en la zona del Mercado y su funcionamiento finalizará el día 15 de septiembre, retirándose entre los días 16 y 17 de septiembre.

Entre las actuaciones previstas están la magia, conciertos y charangas, mientras que las asociaciones de moteros harán un recorrido por la ciudad acabando a las 13 horas en la Alamedilla el día 7 de septiembre a las 13 horas.

Los ciudadanos podrán participar valorando el mejor pincho de la feria a través de una aplicación, y las casetas sólo pondrán tener cuatro, incluido el que participa en ese concurso, y a mediodía uno de cuchara, informa Efe.