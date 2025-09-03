Los detalles del no fichaje de Laporte por el Athletic

El Athletic Club ha sufrido un duro golpe en su intento por recuperar a Aymeric Laporte. El central, que regresaba procedente del Al-Nassr, no podrá ser inscrito porque la documentación oficial de su fichaje no llegó a tiempo al sistema de transferencias de la FIFA.

El problema se originó en el último día del mercado. Aunque el acuerdo entre clubes y jugador estaba cerrado, el envío del “transfer” desde Arabia Saudí se realizó fuera de plazo y, además, con algunos documentos incompletos. Esa demora ha hecho imposible registrar la operación antes del cierre de fichajes.

Ahora la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol están analizando el caso, pero las opciones de que Laporte pueda jugar con el Athletic en este inicio de temporada son mínimas. Todo apunta a que, salvo una resolución excepcional en los despachos, el defensa no podrá vestirse de rojiblanco hasta el mercado de invierno.

Para el club bilbaíno se trata de un contratiempo mayúsculo. La vuelta de Laporte era uno de los movimientos más esperados por la afición, que soñaba con ver de nuevo al central formado en Lezama liderando la defensa. Su experiencia internacional y su jerarquía iban a ser piezas clave en el proyecto de Ernesto Valverde.

La incertidumbre se mantiene mientras los organismos competentes estudian el caso. Sin embargo, el panorama no es optimista: lo más probable es que Laporte tenga que entrenar con el equipo pero esperar a enero para poder debutar oficialmente.