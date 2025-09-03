Estas son las portadas de las revistas del corazón: Leonor cumple su sueño y la nueva vida de Irene Rosales

Las revistas del corazón vuelven hoy, miércoles 3 de septiembre, a los kioscos destacando la nueva vida de la Princesa Leonor que ha ingresado en la Academia Militar de San Javier y los nuevos movimientos de Irene Rosales y Kiko Rivera tras su suptura.

¡HOLA!

Paula, hija de Carlos Larrañaga y Ana Escribano, cumple 18 años. La joven posa para la revista en su puesta de largo y recuerda la huella de su padre: "Hay rasgos de él en mi personalidad". ¡HOLA! rescata la emocionante presentación que hicieron sus padres cuando apenas tenía seis días de vida, así como las palabras de Larrañaga en aquel momento, en las que confesaba vivir su paternidad con paciencia, madurez y un amor absoluto hacia su hija pequeña.

Alejandra Onieva y Jesse Williams, nueva pareja sorpresa.La hermana de Íñigo Onieva y el actor de Anatomía de Grey han sido fotografiados paseando por la milla de oro madrileña, entre risas, gestos cómplices y besos que no dejan lugar a dudas. La actriz y el intérprete, que fue nombrado "“hombre más sexy" en 2016, han convertido Madrid en escenario de un romance inesperado que ya acapara flashes y titulares.

SEMANA

Kiko Rivera, refugiado en sus hijas tras la separación. La revista recoge cómo el DJ vive su primer fin de semana como soltero junto a sus dos niñas, en una villa frente al mar. Aunque se mostró algo serio y nervioso, SEMANA subraya que Rivera apuesta por la paternidad como refugio emocional, después de haber confirmado la ruptura con Irene Rosales.

LECTURAS

Irene Rosales rompe su silencio. "He tenido mil motivos para dejar a Kiko Rivera", confiesa la modelo en una entrevista exclusiva. Habla de infidelidades, adicciones y humillaciones que marcaron su matrimonio y que finalmente la llevaron a poner punto final a una historia en la que nunca faltaron polémicas. La revista revela además que la negativa de Kiko a comprar una casa fue otro de los desencuentros decisivos.

Mar Flores muy cariñosa con su nuevo amigo íntimo, Nicolás Corrochano: las fotos de su escapada con el empresario de marketing digital.

DIEZ MINUTOS

La revista recoge, al igual que Semana, las primeras imágenes de Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales. Kiko, que abandonó la casa familiar de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, el 26 de agosto, solo un día antes de que saltara la noticia, volvió al domicilio el viernes alrededor de las 19:00 para recoger a sus pequeñas. Desde allí pusieron rumbo a Huelva, donde se alojaron en un apartamento del grupo On Hotels, en el que han estado otros años que también los acompañó la modelo. Llegaron cargados de maletas y, por supuesto, de una consola de videojuegos.