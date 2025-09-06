La Feria de Día de Valladolid abre la persiana con 84 casetas en ocho zonas de la ciudad hasta el 14 de septiembre

La Feria de Día de Valladolid abrió el telón de la mano de 84 casetas, 14 más que el pasado año, ubicadas en ocho zonas de la ciudad, que se enmarcan en la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y estarán abiertas al público hasta el próximo 14 de septiembre.

El precio de pincho con bebida se mantiene en 3,50 euros y, como en ediciones anteriores, el horario de casetas será de 12.00 a 00.30 horas, y en festivos hasta la 1.00 de la madrugada. Además, durante las fiestas se cuenta con el denominado como ‘Tapeo Interior’, en el que este año 24 hosteleros ofrecen un pincho especial en el interior de su establecimiento.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó durante la inauguración de la Feria de Día la apuesta por “volver a dar una imagen uniforme”, por lo que se ha comenzado con los propios establecimientos, donde las casetas cuentan con el “color representativo de Valladolid y el propio ‘skyline’ de los principales monumentos de la ciudad”. Además, cada zona tiene una parte habilitada para las personas con movilidad reducida y se extiende por el conjunto de los establecimientos de la Feria de Día, dijo.

Carnero apuntó que esta uniformidad se ha extendido en un “ámbito fundamental” como es la utilización de vajilla y cubertería, donde se aboga por el respeto del medio ambiente, dado que es reutilizable.

“La Feria de Día tiene que ser, como siempre, un símbolo de calidad”, un aspecto en el que se trabaja año a año desde el Ayuntamiento y la hostelería, por lo que instó a los vallisoletanos a que disfruten de este “icono tan importante” de las fiestas, al ser un ámbito “identificativo de la manera de ser de los vallisoletanos”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente, se mostró contento de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición, y destacó que este año se cuente con 14 casetas más.

En línea con las palabras del regidor, resaltó la puesta en marcha de las barras adaptadas para personas con discapacidad, así como la unificación de casetas y vajillas para que todas tengan las mismas medidas, aseveró en compañía, también, del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.