Las Jornadas Medievales de Ávila viven su día grande con el Desfile de las Tres Culturas

Las XXVIII Jornadas Medievales de Ávila llegaron a su ecuador este sábado con el Desfile de las Tres Cultura, tras registrar una gran afluencia de público en el mercado el viernes y a la espera de vivir la jornada de mayor e intensa actividad en un fin de semana en el que se prevé la asistencia de más de 100.000 personas.

Con las plazas del Mercado Chico y de la Catedral como principales centros de concentración de público, el viernes, primer día completo de mercado, se solicitaron 567 pulseras identificativas para menores y personas vulnerables en los puntos de atención de Protección Civil, según informó el Ayuntamiento de Ávila.

Además, durante ese primer día se realizaron 16 asistencias, en colaboración con la Policía Local, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Ávila, que tuvieron lugar, sobre todo, a partir de las 21.30 horas. Entre ellas, la de un niño extraviado a las 21.32 horas, que acudió a un puesto de Protección Civil y cuya madre fue localizada.

También durante la noche tuvo lugar uno de los desfiles en el que un miembro de una compañía de animación participante sufrió quemaduras leves en un glúteo y una mano, por las que fue atendido por el personal médico. El incidente se produjo a la altura del arco del Alcázar, cuando una persona que manipulaba uno de los elementos con fuego prendió su traje por la parte trasera.

El incidente se resolvió rápidamente con la ayuda de los miembros del grupo de animación y de la Policía Local, que extinguieron el fuego en el traje con un extintor, sin causar más daños personales. Asimismo, entre las incidencias atendidas, Protección Civil realizó tres traslados al hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, entre ellos, el de una mujer embarazada con dolor abdominal.

Medio centenar de actividades

Para el día de hoy están previstas medio centenar de actividades, donde tras el Gran Desfile de las Tres Culturas, que recorrió el centro histórico desde el mediodía con la corporación municipal a la cabeza, se llevaron a cabo actos que se estrenan en la programación, como el asalto a la muralla en la ladera del lienzo norte del recinto.

Como parte del operativo de seguridad de las Jornadas Medievales, durante el sábado y el domingo, se incorpora al dispositivo de la Policía Local de Ávila una unidad canina en formación, que patrullará la zona del mercado.

Asimismo, para una mejor afluencia de público estos días, se ha dispuesto un autobús lanzadera que, de forma gratuita, conecta los aparcamientos disuasorios del entorno de la plaza de toros y el aparcamiento posterior del Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte con el Centro de Recepción de Visitantes entre las 11 y las 23.30 horas.

Además, a partir de las once de la noche también habrá música con DJ's en la explanada frontal del Lienzo Norte, que se prolongará hasta las 3.30 horas, al igual que el viernes, en el que una gran cantidad de jóvenes se animaron a finalizar la jornada allí.