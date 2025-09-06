Manuel Fernández Narros, nuevo deán de la Catedral de Valladolid

Manuel Fernández Narros (Valladolid, 1966) tomó posesión hoy de su nueva responsabilidad como deán de la Catedral de Valladolid. El relevo se produce al haberse cumplido el cuarto trienio del presbítero diocesano José Andrés Cabrerizo como presidente del Cabildo Catedralicio y deán, informa Ical.

Fernández Narros asumió el cargo en una eucaristía que presidió el arzobispo, Luis Argüello, y que reunió durante la tarde en la seo vallisoletana a fieles, autoridades religiosas y civiles.

El Cabildo Catedralicio aprobó el pasado 25 de junio, por votación, la designación del presbítero diocesano Manuel Fernández Narros como nuevo deán de la Catedral de Valladolid, un nombramiento que fue confirmado por el arzobispo de Valladolid, como establece el Código de Derecho Canónico en su artículo 509.

Fernández Narros trasladó que afronta esta nueva encomienda con “ganas”, “ilusión” y un “agradecimiento a Dios" con el que el sacerdote, ordenado en el año 1997, dejó claro que la Catedral es “la casa madre” de la Archidiócesis por tener en ella su sede el Arzobispo y, como deán trabajará “para abrirla más a la ciudad”, además de promover una “mejora” en la accesibilidad al templo.

En ese sentido, compatibilizará su labor “al servicio de la Iglesia y de todos” en la Catedral con la misión pastoral que tiene encomendada desde 2011 en la parroquia de San Martín y San Benito el Viejo, donde seguirá ejerciendo como párroco.