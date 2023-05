Fernández Carriedo destaca la labor que desarrollan los empresarios que son los que "generan empleo y actividad"

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, lamentó que, en estos momentos, es “casi revolucionario” hablar bien de los empresarios y los emprendedores y recordó que “generan empleo y actividad” dentro del tejido productivo de la Comunidad. Así, el consejero arropó hoy el reconocimiento entregado en el salmantino Campo de Golf de La Valmuza a Eustaquio Andrés, de Neumáticos Andrés, como empresario del año por parte de la Confederación de Empresarios de Salamanca.

Fernández Carriedo insistió durante su intervención ante los medios de comunicación que “es algo extraordinariamente raro, aunque tendría que ser lo habitual”, en referencia al hecho de que “se reconozca a las empresas, al emprendimiento y el papel que tienen sobre el mundo del empleo”. “Eso es lo que nosotros hoy hacemos, lo que hace CES, lo que se hace por la sociedad salmantina y lo que se reconoce en la persona de Eustaquio Andrés”, apostilló.

El consejero tuvo palabras de elogio para el homenajeado y “su capacidad de impulso, de ver los cambios y de contribuir a los mismos”. “Eso es lo que hacen también las empresas, no solamente comprometerse arriesgando su vida y su patrimonio para crear puesto de trabajo, sino anticipándose al cambio y siendo protagonistas del cambio”, insistió. En último término, se refirió al impulso de la Junta al empresariado de la Comunidad. “Nuestra labor como administración pública es apoyarles, bajando impuestos, incentivando sus iniciativas y creando las condiciones que posibiliten que los trámites administrativos sean lo más fáciles para ellos, que son los verdaderos protagonistas de la creación de riqueza”, zanjó.

Se trata de la primera edición de estos premios puestos en marcha desde la Confederación de Empresarios de Salamanca para ensalzar la labor de los emprendedores de la provincia. El primer galardón en Eustaquio Andrés por “múltiples motivos”, entre los que el CES destacó la “gran labor” de este empresario salmantino, “tanto en aras del bien general del sector como de su propia empresa”.

Así lo manifestó su presidente, Antonio Rollán, en declaraciones recogidas por Ical. “Siempre ay que poner en valor al empresario, el que mantiene el tejido productivo. Eustaquio Andrés, con una dilatada experiencia, ha hecho mucho por Salamanca y estamos todos muy agradecidos de que todos sus negocios los tenga aquí. A día de hoy, cuenta con más de 20.000 profesionales y a nivel tecnológico es también una empresa puntera, así que para nosotros es un placer”, manifestó antes del comienzo del acto, informa Ical.

Por su parte, el homenajeado rehuyó los elogios y reconoció que no se ha jubilado del todo a pesar de su edad. “Lo único que he hecho en esta vida es trabajar. Ahora, las jubilaciones son ir y volver y ahí estamos. La verdad es que pensaba descansar más, pero con motivo de las nuevas instalaciones, me ha entrado otra vez el gusanillo. Es muy difícil desaparecer de golpe cuando has creado tú toda la empresa”, comentó.