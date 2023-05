Fernández Mañueco: “Este es el año del vuelco electoral, en la Moncloa con Núñez Feijóo y en la primera vuelta con las municipales y autonómicas”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes 1 de mayo, en Toledo, que “este es el año del vuelco electoral. El vuelco electoral en la Moncloa con Alberto Núñez Feijóo. Pero hay una primera vuelta que son las elecciones municipales y autonómicas”.

Fernández Mañueco, que acudió a Toledo a la Romería de la Virgen del Valle, en compañía del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, señaló que “Castilla y León y Castilla-La Mancha tenemos muchas cuestiones en común, apostando por un desarrollo de actividad económica y de creación de empleo a lo largo de todo el territorio de nuestras comunidades. Ofrecemos un proyecto de gestión eficaz, de generación de oportunidades y sobre todo de compromiso con los servicio públicos”.

Además, el líder popular respaldó los "proyectos serios, con experiencia e ideas claras de los candidatos del PP al Ayuntamiento de Toledo, Carlos Velázquez, y del candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez".

La jornada que comenzó con una celebración eucarística con motivo de la Romería de la Virgen del Valle. Para finalizar, con la participación en el tradicional reparto de migas junto a las Nuevas Generaciones del PP de Castilla-La Mancha.

Tras agradecer el trabajo de ambos candidatos y “la amable invitación” del PP de Toledo y de Castilla-La Mancha para asistir a esta fiesta tradicional de raigambre y solemnidad de la Romería de la Virgen del Valle, destacó que este debe ser “el año del vuelco electoral” que lleve a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, pero subrayó que antes está “la primera vuelta” de las elecciones autonómicas y municipales.

A ellas se refirió, en declaraciones a los medios, para poner en valor los proyectos de ambos candidatos, convencido de que serán los futuros alcalde de Toledo y presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según indicó, ambos ofrecen un proyecto de gestión eficaz, generación de oportunidades y de compromiso con los servicios públicos.

También, en clave autonómica, reseñó que existen “muchas cuestiones en común” entre ambas comunidades limítrofes que se tienen que intensificar para seguir apostando por la actividad económica y creación e empleo. “No me voy a alargar más, no me quiero perder la parte más informal”, manifestó el presidente del PPCyL, que agradeció de nuevo la invitación y la hospitalidad de los populares castellanomanchegos.