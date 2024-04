Fernández Mañueco: “Este domingo, en el País Vasco, todo aquel voto que no sea para el Partido Popular será un apoyo a Sánchez”

El presidente del Partido Popular (PP) de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado, en Bilbao, en un acto de campaña del PP Vasco, junto al candidato a lehendakari por este partido, Javier de Andrés, que “este domingo, todo aquel voto que no sea para el Partido Popular será un apoyo a Sánchez”.

“Castilla y León y Euskadi somos dos Comunidades vecinas y hermanas, con retos y desafíos comunes. Por eso, estas elecciones son muy importantes para el futuro del País Vasco y de toda España”, ha añadido.

El líder popular ha afirmado que “somos la única opción constitucionalista, moderada y útil, por eso es importante concentrar el voto en el PP. Somos el partido que se ocupa de la gente, porque nos preocupa lo que necesitan las personas de Euskadi: Unos servicios públicos de calidad y la generación de oportunidades y empleo”.

En este sentido, ha añadido que “para tener unos servicios públicos de calidad, en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales, hay que votar a Javier de Andrés. Para tener crecimiento económico y creación de empleo, hay que votar a Javier de Andrés. Para tener políticas de apoyo a la familia, de corresponsabilidad, de vivienda y de transporte, hay que votar a Javier de Andrés. Si queremos un gobierno que gestione con eficacia y mejore la calidad de vida de las personas de Euskadi, queremos a Javier de Andrés”, ha señalado Fernández Mañueco.

Además, el presidente castellano y leonés ha manifestado que “tenemos que llegar a todos con independencia de su sensibilidad ideológica. Tenemos que ser un partido que conecte con la sociedad vasca, con unidad, como una piña. Tanto el PNV como Bildu se han convertido en satélites de Sánchez. Se han vuelto indistinguibles”.

Asimismo, ha subrayado que “el partido socialista de Sánchez, especialmente aquí en el País Vasco, ha dejado de ser reconocible para sus dirigentes históricos, afiliados y votantes. Sánchez ha quedado reducido a guionista de relatos. Relatos ficticios para hacernos tragar con la amnistía. Relatos ficticios para tapar las mordidas repugnantes, la perversión de las instituciones y el blanqueamiento del terrorismo. Relatos ficticios para denostar a los que no aplauden sus políticas de confrontación. Ha renunciado a todos sus principios sólo para mantenerse en el poder. Ha traicionado la esencia del PSOE en Euskadi. Ha pasado de ser un partido que combatía a los terroristas de ETA a ser un partido que blanquea a sus herederos políticos”.

Finalmente, Fernández Mañueco ha afirmado que “nuestros principios no están en venta. Seguimos estando donde siempre hemos estado: en la moderación y en la centralidad. Seguimos defendiendo la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a nuestro Estado de Derecho. Seguimos defendiendo la Constitución, que nos permite construir una sociedad de ciudadanos libres e iguales. A algunos no les encaja la idea de la convivencia y progreso que garantiza nuestra Constitución. Fuera de ella no hay justicia. No hay democracia. Y seguimos, muy especialmente, al lado de las víctimas del terrorismo a las que Sánchez y sus socios desprecian. Ellas lo merecen todo y estaremos siempre a su lado”, ha concluido.