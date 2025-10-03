El Festival MonteLeón presenta su XIV edición

El Festival Internacional de Música de Cámara “Fundación MonteLeón” ha dado a conocer la programación de su XIV edición, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre en el Auditorio “Ciudad de León”.

Carmen Mayo, directora artística del festival leonés desde su fundación, presentó las novedades de esta nueva edición en un acto celebrado en el Salón de los Reyes del Excmo. Ayuntamiento de León, en el que también participaron Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural, Ángel Valencia, vicepresidente de la Fundación MonteLeón, y Narciso Francisco González, representante de Caja Rural, entidad patrocinadora.

“Tras una edición eminentemente leonesa, este año volvemos a traer a grandes figuras internacionales, que convierten a nuestro festival en un auténtico referente de la música de cámara en el circuito actual. En esta ocasión, contaremos como artista invitado con el célebre violonchelista británico Steven Isserlis, que protagonizará el concierto extraordinario de clausura, junto a la pianista Connie Shih.

Además, será una ocasión única para escuchar a Isserlis como músico de cámara en un escenario español porque, aunque toca habitualmente con otros músicos en el Festival de Verbier o el Wigmore Hall londinense, su presencia en nuestro país está ligada, sobre todo, a su faceta como solista con orquesta. Otra de las grandes novedades de esta XIV edición es la presencia por primera vez en el festival de un conjunto vocal, con el VOCES8 Scholars Ensemble en el concierto inaugural. El ensemble VOCES8 Scholars procede del programa formativo de la fundación británica VOCES8, que comparte los valores de la fundación MonteLeón, en su constante apoyo al talento joven, en este caso de jóvenes cantantes profesionales”, señala Carmen Mayo, que este año recibió más de doscientas candidaturas en la convocatoria abierta para la participación de los Grupos Jóvenes.

La XIV edición del Festival MonteLeón ofrecerá un total de cinco conciertos: el jueves 4 de diciembre, el Ensemble VOCES8 Scholars presentará el programa “Christmas”, con obras que van desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El viernes 5 de diciembre, el dúo formado por la violista Luz Elisabeth Sánchez y la pianista Yelyzaveta Rodionova interpretará un programa en el que sonarán obras de Clara Schumann y de la compositora ucraniana Victoria Polevá, como claro ejemplo de la apuesta del festival por visibilizar con total naturalidad obras de cámara de mujeres compositoras.

El sábado 6 de diciembre, la oboísta Berta Belinchón y el pianista Miquel Esquinas tocarán, entre otras obras, un arreglo de “El amor brujo” de Manuel de Falla, con el que el Festival MonteLeón se suma a las celebraciones del 150 aniversario del nacimiento de Falla.

El domingo 7 de diciembre, el Trio Concept, integrado por Edoardo Grieco, Francesco Massimino y Lorenzo Nguyen, cerrará el año Ravel con su conocido trío para violín, chelo y piano. Y el lunes 8, el chelista Steven Isserlis y la pianista canadiense Connie Shih pondrán el broche de oro al XIV Festival MonteLeón con obras de Beethoven, Moscheles, Mendelssohn y Schumann.