La Fundación Escuela Internacional de Cocina de Valladolid contará con formación acreditada por WEST

La Fundación Escuela Internacional de Cocina podrá impartir formación certificada por Wine & Spirit Education Trust (WSET), convirtiéndose así en el único centro formativo especializado en gastronomía y vino de Valladolid homologado para impartir esta prestigiosa certificación internacional.

La WSET es la acreditación más reconocida a nivel mundial en el ámbito del vino y las bebidas espirituosas. Con sede en Londres y presencia en más de 70 países, este programa formativo se ha consolidado como el estándar de referencia para profesionales y aficionados que desean adquirir un conocimiento profundo y estructurado del mundo vitivinícola. Actualmente, más de 100.000 personas se forman cada año bajo este sistema.

Con esta certificación, la Fundación Escuela Internacional de Cocina se posiciona como un referente nacional en formación en vinos y espirituoso. A través de los niveles 1 y 2, los alumnos tendrán la oportunidad de formarse bajo un modelo internacionalmente validado, con un enfoque práctico y riguroso que incluye catas sistemáticas, análisis sensorial y conocimiento del mercado.

Así, el nivel 1 está diseñado para personas con escasos o sin conocimientos previos y abarca los conceptos básicos como las principales etapas del cultivo de la vid y la elaboración del vino, los tipos y estilos más comunes, las características de las variedades más relevantes, y los principios esenciales de almacenamiento, servicio y maridaje.

Por su parte, el nivel 2 amplía este conocimiento mediante el estudio de una gama más amplia de variedades de uva y regiones vitivinícolas, profundiza en los factores que afectan el estilo y la calidad del vino, y enseña a describirlos empleando el enfoque sistemático de cata del WSET. Almudena Alberca, Master of Wine y directora académica de la Fundación Escuela Internacional de Cocina, ejercerá de Educadora Certificada por WSET para la impartición de las formaciones.

El 29 de septiembre arrancará el primer curso de WSET Nivel 1, si bien existe la opción de realizar esta formación tanto en octubre como en noviembre. Por su parte, el curso de WSET Nivel 2 arrancará su primera edición en el mes de diciembre. Además, próximamente la Fundación Escuela Internacional de Cocina lanzará nuevos niveles formativos WSET.