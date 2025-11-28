Gala, la muñeca que da esperanza a quienes menos tienen y más necesitan

La Policía Nacional y la Fundación Juntos por una Sonrisa han presentado ante el gran público a Gala, la primera muñeca oficial y más solidaria del Cuerpo policial, ya que los beneficios de su venta se dedicarán a financiar los proyectos sociales de la entidad que preside José Manuel Fernández en favor de la infancia, familias vulnerables y mayores.

En concreto, a proyectos como la guardería y el comedor social, las clases de apoyo escolar en Medina del Campo, el reparto de juguetes en Navidad, el programa de alquiler social contra la despoblación, iniciativas educativas como PictoPueblo y actividades dirigidas a personas mayores.

La muñeca tiene un precio de 64,95 euros, y ya puede adquirirse en www.munecapolicia.es y en el Museo del Juguete Ricordi de Medina del Campo, el espacio museístico dedicado a los cachivaches más grande y solidario de España, con más de 15.000 piezas. Cada muñeca incluye además una entrada infantil gratuita al museo.

La primera producción de Gala será una edición limitada de 3.000 unidades, lo que convierte esta primera serie en una pieza especialmente significativa. Las muñecas ya pueden reservarse y comenzarán a enviarse a partir del 15 de diciembre, coincidiendo con la campaña de Navidad.

El desarrollo y diseño de Gala ha sido realizado por Toni Noguera, director de ToyBags mientras que la fabricación se ha llevado a cabo en la histórica fábrica Berjuán, en Onil (Alicante), cuna del juguete español, conocida por su calidad artesanal y su tradición en la producción de muñecas.

"Gala no es solo una muñeca, es esperanza vestida de azul y solidaridad convertida en ayuda real para niños y familias que lo necesitan”, destacaba Fernández en la presentación, mientras que la comisaria Eulalia González Peña hacía hincapié en la dimensión humana del proyecto: “La Policía Nacional no solo protege a la sociedad con su servicio diario, sino también con gestos como este, que nacen del corazón y llegan donde más se necesitan”.

Toni Noguera añadía que diseñar a Gala ha sido un honor. "Cada detalle está hecho con cariño, respeto y la voluntad de crear algo que ayude de verdad”, afirmaba.

La presentación de Gala marca el inicio de una nueva etapa en la que la Policía Nacional, la Fundación Juntos por una Sonrisa, la industria del juguete y la sociedad civil se unen en torno a un mismo objetivo: proteger y multiplicar las sonrisas de quienes más lo necesitan.