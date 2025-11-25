La Diputación de Zamora inaugura el CIS de Granja de Moreruela, un centro pionero para la innovación y el envejecimiento activo

La Diputación de Zamora ha inaugurado el Centro de Innovación Social (CIS) de Granja de Moreruela, un espacio que se convierte en el nodo principal del proyecto transfronterizo Silver Jobs, financiado por la Unión Europea a través del programa POCTEP.

Al acto asistieron el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, el alcalde de la localidad, Juan Carro Santos, la vicepresidenta tercera, Amaranta Ratón Fresno, y el jefe de la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco, junto a representantes de las entidades socias.

El nuevo centro ha supuesto una inversión total de 152.000 euros: 48.000 destinados a la reforma del edificio- 38.000 aportados por la Diputación y 10.000 por el Ayuntamiento de Granja de Moreruela, titular del inmueble-, y 104.000 euros en equipamiento tecnológico financiado en un 75 % por Fondos FEDER y en un 25 % por la institución provincial.

Tecnología al servicio de los mayores

El CIS nace como un espacio de referencia en atención digital para personas mayores, especialmente en la comarca de Tierra de Campos. Está dotado con tecnologías de última generación que permitirán ofrecer atención remota, teleasistencia avanzada, seguimiento digital y acompañamiento personalizado.

El centro prestará apoyo específico a personas con patologías relacionadas con la salud mental y desarrollará programas de prevención en enfermedades asociadas a la tercera edad. Además, será un centro de formación presencial y en remoto para profesionales del ámbito socio sanitario, favoreciendo la especialización y la mejora de la atención en el medio rural.

La gestión del centro correrá a cargo de la Fundación Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Una red provincial y un modelo transfronterizo

El CIS de Granja de Moreruela funcionará como nodo principal de una red que contará con dos centros satélite en Benavente y Villalpando, lo que permitirá ampliar la cobertura y reforzar la atención en diferentes puntos de la provincia.

El proyecto se desarrolla en paralelo en Braganza, donde se implantará un modelo idéntico con dos nodos secundarios. La Diputación prevé que, si la experiencia funciona positivamente en Granja de Moreruela, el modelo pueda replicarse en otras zonas de Zamora.

Socios del proyecto

Silver Jobs está liderado por la Diputación Provincial de Zamora y cuenta con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL), la Cámara de Comercio de Zamora, el Centro Asociado a la UNED en Zamora, el Municipio de Braganza y el Instituto Politécnico de Braganza.

“Una apuesta ambiciosa”, destaca Faúndez

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, subrayó que este centro “es una apuesta ambiciosa para abordar de forma innovadora el reto del envejecimiento en las zonas rurales, combinando tecnología, formación y servicios de proximidad para mejorar la vida de nuestros mayores y generar nuevas oportunidades en el territorio”.