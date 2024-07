La impresionante ruta para disfrutar de uno de los campos de lavanda más espectaculares de España

Nos adentramos en el mes de julio y los amantes de la naturaleza están de enhorabuena, ya que es el momento idóneo para disfrutar de los campos de lavanda, que es una de las plantas más conocidas y reconocibles en nuestra cultura. Su imagen se ha convertido en icono de la naturaleza, de sus valores y beneficios, y su fragancia sencilla, fresca, clásica, intemporal.

Valorada desde la antigüedad por sus múltiples propiedades, a lo largo de la historia los botánicos han identificado y descrito las diferentes especies, subespecies e híbridos silvestres de lavándulas, a las que se añade un sinfín de “variedades de campo” a partir del siglo XX, más preparadas para satisfacer la importante demanda de esta planta y sus productos en el mundo moderno.

Pues hay una zona en la provincia de Valladolid, en plenos Montes Torozos, a lo mejor no tan conocida como los campos Brihuega, en Guadalajara, pero que está en pleno auge y es ideal para hacer una ruta en familia. No son otros que los de la localidad de Tiedra, en el que se cultivan dos variedades, la lavanda y el lavandín, que hacen furor en el mes de julio entre los apasionados de la aromaterapia y de los selfies. Porque no hay sitio más bonito para hacerse una foto en las calurosas tardes de verano que en medio de un campo de lavanda estallado en flor.

En el año 2006 un grupo de agricultores decidieron apostar por el cultivo de la flor de lavanda debido a su excelente situación geográfica, el terreno calizo y las condiciones del clima perfecto para esta planta. Además, poco después se puso en marcha una destilería para comercializar los productos que se obtienen de esta flor como esencias, jabones y otros.

Centro de Interpretación

Tiedra cuenta en la actualidad con más 400 hectáreas de campos de lavanda además de un Centro de Interpretación de esta planta, Tiedra de Lavanda, creado en 2019 y que divulga y da a conocer los entresijos de esta aromática y vistosa planta con visitas guiadas, un repaso por la historia del cultivo y de la tierra, productos extraídos de la flor, e incluso ahora, con una experiencia de realidad virtual.

Se trata del único centro de interpretación dedicado al mundo de las lavandas. Un recorrido por sus variedades, lugares y modos de cultivo, cómo se extraen los aromas o la presencia en nuestra cultura y costumbres a lo largo de la historia.

En el edificio anexo se encuentra la destilería dedicada a la extracción de aceites esenciales, se encuentra en las inmediaciones de extensas plantaciones de lavandas, contando además en su instalación con un campo de ensayo de variedades. También se contempla una visita a su tienda dedicada a la venta de flores secas, jabones, saquitos, bouquets, aceites esenciales y artesanía. También ofrece degustación de productos alimentarios elaborados con lavanda.

Sus instalaciones son de corte moderno, superficie aproximada de 300 metros cuadrados en una sola planta, con buena accesibilidad. Se trata de una estancia diáfana en la que los diferentes paneles y elementos expositivos generan un recorrido temático secuenciado en forma de U.

A la entrada se encuentra la zona de tienda, servicios y área de recepción, presidida por un panel fotográfico que sirve de photocall y una pantalla que proyecta de continuo audiovisuales relacionados con la actividad y los campos de lavanda.

En el exterior hay un área ajardinada que da vista y acceso a un vivero de ensayo dedicado a variedades botánicas de lavanda.

El centro cuenta con diversas salas:

-Las 1001 lavandas: Botánica, siempre lavanda, en la historia, en la cultura…

- De la recoleción al cultivo: Lavandicultura, 1000 flores, 1 gota de esencia, destilación y extracción de aromas

- Reina de las esencias: Naturaleza, aroma y emoción

- Lavanda y más: En la perfumería, en higiene, salud y bienestar, un mundo de aplicaciones y beneficios…

Actividades

El centro de interpretación Tiedra de Lavanda organiza actividades participativas en diferentes momentos del año y programas “a la carta” para grupos.

- VISITA LIBRE: El usuario recorre la instalación dedicando el tiempo y espacio que considere oportuno para descubrir las diferentes áreas temáticas.

- VISITA GUIADA CENTRO DE INTERPRETACIÓN: Pase por las diferentes áreas con el acompañamiento de un monitor que enfoca y expone los aspectos más relevantes del recorrido (1 hora).

- VISITA A INSTALACIONES: Acceso a destilería y campo de ensayo de variedades. Observación in situ (con guía) de los trabajos de destilación.

- RUTAS TODO TERRENO: Visita concertada a diferentes pagos donde se encuentran las plantaciones. Rutas fotográficas.

- TALLERES: Actividades participativas, que requieren el uso de materiales, en las que se trabaja en especial un área temática del centro.

- DEMOSTRACIONES: Observación de procesos de elaboración que presenta un especialista (destilación de prueba, trenzado de plantas, jabonería, etc.)

- CURSOS Y CHARLAS

-E VENTOS: Catas de productos, encuentros temáticos...

- PACKS: Programación combinada con otros recursos de la zona y/o detalles especiales.

- ESPECIAL GRUPOS ESCOLARES: Diferentes programas que incorporan dinámicas participativas y talleres para los alumnos, adaptando contenidos en función de nivel educativo y número de participantes.

Otros atractivos de Tiedra

Pero Tiedra no es solo lavanda. La localidad vallisoletana cuenta con otra serie de atractivos turísticos entre los que destacan:

- Centro Astronómico: Se trata de un lugar de divulgación astronómica que consta de tres telescopios: para la observación de astros cercanos, como la luna y otros planetas, para la observación solar y para la observación de objetos de cielo profundo como galaxias, nebulosas… En el planetario se proyectan contenidos relacionados con el mundo del universo y su evolución.

El telescopio principal del Observatorio 1 es un refractor de 175mm de diámetro sobre montura ecuatorial alemana. La sala del telescopio es completamente accesible para discapacitados y sorprendentemente amplia, facilitando así la rotación de los visitantes a la hora de observar por los telescopios.

El Observatorio 2 está dedicado fundamentalmente a la observación del cielo profundo. Entendemos por cielo profundo a esos objetos más débiles y difusos (nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas,…) y que requieren de un óptica de mayor diámetro para captar cuanta más luz mejor.

El telescopio del que dispone este observatorio es un reflector de 16″ (40 cm de diámetro) y 1.800mm de focal sobre montura dobson motorizada. Contamos también con otro telescopio similar en prestaciones pero sin montura motorizada para usarlo como apoyo en eventos más multitudinarios, según señala laweb de turismo estelar.

El Planetario del Centro Astronómico de Tiedra cuenta con capacidad para 35 personas cómodamente sentadas en butacas. Se trata de un planetario con una cúpula de siete metros de diámetro y un proyector digital multimedia con capacidad para mostrar casi cualquier fenómeno del Universo.

- Castillo: Hubo un primer castillo en Tiedra desde el siglo X que aparece citado en el Cantar del Mío Cid, pero la fortaleza que se puede ver es un poco posterior, del siglo XII. Levantado al borde del páramo, el castillo está dominado por una airosa torre del homenaje de 33 metros rodeada completamente por un patio de armas en el que se localizaban dependencias como cuadras, cocinas, dormitorios… Cuenta con sótano-calabozo, tres plantas y el impresionante mirador de la azotea, según informa la web de turismo del Ayuntamiento vallisoletano.

Horario de visitas

Sábados, domingos y festivos.

* abril-octubre: 11:00- 14:00 y 17:30- 20:00 (en julio y agosto abierto de lunes a domingo)

*marzo y noviembre: 11:00- 14:00 y 17:00- 19:00

*(último acceso 30 minutos antes del cierre)

Entre diciembre y febrero, las visitas con reserva previa.

* La visita guiada requiere reserva previa.

- Muralla: El urbanismo de Tiedra está condicionado por dos factores fundamentales: su situación al borde del páramo y el recorrido de la antigua muralla medieval, que sufrió diferentes ampliaciones y modificaciones a lo largo de la Historia. Aún es posible ver restos de la muralla, construida en aparejo, en las inmediaciones del castillo, pero una mirada detenida a algunas calles, nos permitirán descubrir su antiguo recorrido y dónde se encontraban algunas de las puertas ya desaparecidas.

- Ermita: Situada sobre el yacimiento arqueológico de lo que fue la ciudad vacceo-romana de Amallóbriga, custodia la imagen de Nuestra Señora de Tiedra Vieja, de gran devoción no sólo en Tiedra, sino en toda la comarca. El santuario fue reedificado a finales del siglo XVI, con algunas reformas del siglo XVIII que son especialmente evidentes en el interior barroco del templo. El conjunto está conformado por la propia ermita y el camarín de la Virgen, y la hospedería alrededor de un patio de dos alturas por el que se realiza el ingreso.

Como datos curiosos, la ermita luce un reloj de sol del siglo XV procedente del monasterio de la Santa Espina y que, posiblemente, sea el más antiguo de toda la provincia de Valladolid. Además, la espectacular colección de exvotos surgió de las fotografías que los tiedranos, muchos de ellos emigrados a América, enviaban a la Virgen para pedir su favor. También hay miembros en cera que recuerdan la intervención de la patrona en asuntos de salud.

- Iglesia del Salvador: Iniciada su construcción en el siglo XVI en estilo gótico, como se aprecia en la bóveda de crucería de la capilla mayor, cuenta con un buen catálogo de bienes mueble fechados entre los siglos XVI y XVIII, entre los que destaca el retablo mayor, atribuido a la Escuela de Toro. Actualmente, es la única parroquia de Tiedra.

- Aula de Arqueología: Exhibe una interesante colección de piezas procedentes del yacimiento arqueológico de Amallóbriga. Con una extensión de 20 hectáreas, el yacimiento del Cerro de la Ermita, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se identifica con una ciudad amurallada de época vaccea, posteriormente romanizada, que se identifica con la antigua ciudad de Amallóbriga citada en el Itinerario de Antonino (siglo III). Los vacceos eran el pueblo que ocupaban el centro de la actual de Castilla y Léon y a los que los romanos consideraban el más culto de todos los vecinos de los celtíberos.

Hay dos modos de visitarla:

- Concertando una visita con la Oficina de Turismo

- Realizando en grupo la visita guiada por el núcleo urbano.