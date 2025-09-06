Acceso

Un incendio en una freidora obliga a desalojar la caseta de Andalucía en el recinto ferial de Valladolid

En el lugar se encuentran los Bomberos municipales para sofocar el fuego y el humo, así como agentes de la Policía Nacional y Local

EUROPA PRESS
Un incendio en una freidora obligó este mediodía a desalojar la caseta de Andalucía del recinto ferial de Valladolid, ubicado junto al Centro Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana.

Según las primeras informaciones facilitadas a Ical por el servicio de emergencias 1-1-2 y los Bomberos municipales, las llamadas de aviso por el fuego se recibieron a las 14.22 horas y en ellas se significaba que, por el momento, no había heridos por el suceso.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos municipales, con un vehículo de mando, para apagar las llamas y disipar el humo de la zona. También acudieron al lugar agentes de la Policía Nacional y Local de Valladolid.

