Un menor apuñala a otro joven en plena fiesta de Astorga

La Policía Nacional de Astorga ha detenido a un joven de 17 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras una violenta pelea ocurrida durante las fiestas de Santa Marta. El incidente tuvo lugar en medio de un evento musical, donde se desató una riña colectiva que obligó a la intervención inmediata de las autoridades.

Los agentes acudieron al lugar para controlar una situación caótica entre numerosos jóvenes, varios de los cuales presentaban heridas y contusiones. En un primer momento, los implicados se mostraron reacios a recibir atención médica y a colaborar con las declaraciones, dificultando el esclarecimiento de los hechos.

La víctima principal, un joven de 21 años natural de Astorga, sufrió una herida sangrante en el costado que requirió su traslado urgente al hospital de León. Allí se confirmó que había sido apuñalado, lo que elevó la gravedad del suceso.

Las investigaciones policiales apuntan a que la agresión tuvo su origen en disputas sentimentales. El agresor, amigo de la actual pareja de una joven con la que la víctima había mantenido una relación anterior, fue identificado gracias a los testimonios recabados en el lugar.

El menor, residente en San Andrés del Rabanedo, fue localizado y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ya estudia las medidas judiciales pertinentes.

El caso pone de relieve la dificultad de intervenir en eventos multitudinarios, donde las dinámicas grupales y la falta de colaboración inicial pueden entorpecer la labor policial. A pesar de ello, la rápida actuación de los agentes y la implicación de testigos permitieron una resolución eficaz.

La investigación sigue abierta, y la Fiscalía determinará en los próximos días las acciones legales contra el menor implicado en este grave episodio de violencia juvenil.