La innovación educativa y diversidad del IES Santa Catalina de El Burgo de Osma

Jornada especial y festiva en el Instituto de Educación Secundaria (IES) "Santa Catalina" de la localidad soriana de El Burgo de Osma, que ha cumplido un cuarto de siglo de historia.

Un centro educativo que cuenta con más de 400 alumnos de entre la ESO y Bachillerato asi como medio centenar de alumnos de Formación Profesional, que ha celebrado por todo lo alto esta efeméride con un acto en el que ha participado la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, quien ha reivindicado la apuesta por la innovación educativa en la comunidad, en general, y en este instituto, en particular. Un centro del que decía que es uno de los referentes de la provincia soriana.

Al respecto, la consejera hacía hincapié en la atención a la diversidad y a la inclusión que se presta en este centro educativo con el reto de generar oportunidades sociales y de territorio, así como su gran "trayectoria curricular".

Junto a Lucas han participado en este acto y recorrido las instalaciones del centro la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio; el director provincial de Educación de Soria, José Alfredo de Pablo Hervás; la directora del instituto, María Teresa Fresno; el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; y el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo.

Además, alberga una sección de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria. La directora del instituto, María Teresa Fresno, ha señalado que se trata de una jornada de celebración en unas nuevas instalaciones que cumplen ya un cuarto de siglo pero que intentan seguir "manteniendo presente el edificio antiguo".