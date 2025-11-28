Reconocimiento a los mejores deportistas de los circuitos de BTT y Trail Running ‘Soria puro oxígeno’

La Diputación Provincial de Soria celebró es ta tarde el acto de entrega de los premios a los circuitos provinciales de BTT y Trail Running ‘Soria Puro Oxígeno’ de la temporada 2025. El presidente de la Diputación, Benito Serrano, acompañado por el diputado de Deportes, Sergio Frías, fue el encargado de entregar los galardones a los deportistas que han destacado a lo largo del año.

Con una dotación total de 12.600 euros, estos premios reconocen el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes participan en las pruebas del circuito, así como el trabajo de los clubes y entidades organizadoras que, con dedicación y cariño, mantienen vi vo el deporte en todos los rincones de la provincia.

Durante el acto, el presidente subrayó la importancia de apoyar el deporte como herramienta para impulsar el turismo activo y la dinamización del territorio. Asimismo, ha destacado el ambiente de convivencia que generan estas pruebas, reuniendo a deportistas, familias, voluntarios y vecinos en jornadas donde el deporte y la naturaleza se convierten en protagonistas.

El propio presidente quiso destacar que “gracias al trabajo y la constancia demostrada a lo largo del año, estas carreras sitúan a la provincia de Soria en el mapa nacional del turismo deportivo y de naturaleza, convirtiendo a nuestros pueblos en referentes para numerosos deportistas, tanto nacionales como internacionales”.

En BTT, categoría sénior masculino, el primer clasificado fue Óscar Aguilera Royo, por delante de Sergio Aroz y José Lasttra, mientras que Celia de Pedro Asenjo fue la mejor mujer. En categoría máster los ganadores fueron Dario Angulo García y Naty Larriba. Mientras tanto, el Trail Running, en categoría masculina sénior, la victoria fue para Jordán Lázaro y Beñoga Peña, mientras que en máster el triunfo correspondió a César Giaquinta y Ana García Miguel.