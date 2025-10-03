Intentan estafar cerca de 7.000 euros haciéndose pasar por gestores bancarios

La Guardia Civil de Palencia ha identificado a dos hombres de 19 y 23 años de edad y nacionalidad española como presuntos autores de un total de nueve delitos de estafa, ocho de ellos en grado de tentativa, al intentar sustraer cerca de 7.000 euros haciéndose pasar por gestores bancarios.

La identificación ha sido posible como consecuencia de la operación ‘Nathaniel’, iniciada a principios del pasado mes de julio a raíz de la denuncia de una de las víctimas, según ha anunciado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

A través de un mensaje SMS, los estafadores alertaban a las víctimas de una supuesta activación de su firma digital en un teléfono móvil desconocido y adjuntaban un enlace en el que debían entrar para bloquear ese acceso no autorizado.

Sin embargo, tras entrar en el enlace, los estafadores podían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y enviaban nuevos SMS para solicitar códigos con la excusa de confirmar su petición de bloqueo; en realidad usaban los códigos para efectuar transferencias a una plataforma de intercambio de criptomonedas.

De las nueve solicitudes de transferencia, únicamente pudieron completar una por valor de 290 euros, ya que la propia plataforma de criptomonedas rechazó las otras ocho operaciones al resultar sospechosas.